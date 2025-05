Inghilterra, i convocati di Tuchel: sorpresa Toney, c’è Walker

Kane è pronto a trascinare la propria nazione in questa doppia sfida contro l'Andorra e Senegal

Thomas Tuchel ha diramato la lista dei convocati dell'Inghilterra per le prossime amichevoli di giugno contro Andorra e Senegal, dando così il via alla fase finale della preparazione verso l’Europeo. Tra i nomi presenti spicca, come sempre, quello del capitano Harry Kane, leader tecnico e carismatico dei Tre Leoni. Ma nella lista ci sono anche elementi che destano curiosità e segnano importanti ritorni: Kyle Walker, dopo settimane di incertezza, figura regolarmente tra i selezionati, segno che Tuchel conta ancora sull’esperienza e la duttilità del terzino del Milan. La vera novità, però, è il ritorno di Ivan Toney.