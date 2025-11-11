L'Inghilterra arriva alla sfida di Wembley con la qualificazione al Mondiale 2026 già assicurata. La Serbia, attualmente terza nel girone con 10 punti, è in piena lotta con l'Albania per accedere ai playoff

Samuele Dello Monaco 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 18:32)

Settima giornata del girone K delle Qualificazioni europee per il Mondiale 2026, l'Inghilterra ospita la Serbia a Wembley. La nazionale dei Tre Leoni ha conquistato il pass per la Coppa del Mondo al termine della sfida con la Lettonia vinta per 5-0. La Serbia cerca il sorpasso sull'Albania nelle ultime due giornate per conquistare i playoff. La nazionale albanese ha un punto di vantaggio in classifica, le ultime due giornate prevedono: Inghilterra-Serbia, Andorra-Albania e Serbia-Lettonia, Albania-Inghilterra.

Inghilterra-Serbia, dove vedere la partita — La sfida tra Inghilterra e Serbia, valida per la settima giornata delle Qualificazioni al Mondiale , si gioca giovedì 13 novembre 2025 a Wembley, Londra. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 20:45. La partita sarà non trasmessa integralmente, ma sarà disponibile tramite Diretta Gol Mondiali su Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW.

Francia-Ucraina, il momento delle due nazionali — L'Inghilterra arriva alla sfida di Wembley con la qualificazione al Mondiale 2026 già assicurata, dominando il Gruppo K con un percorso netto: sei vittorie su sei, 18 gol fatti e zero subiti, inclusa la vittoria per 5-0 nella gara d'andata. Per la Serbia, invece, la partita è cruciale. Attualmente terza nel girone con 10 punti, è in piena lotta con l'Albania (11 punti) per il secondo posto che garantisce l'accesso ai playoff. I serbi devono evitare la sconfitta per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Le probabili formazioni — Tuchel presenta un ampio turnover lanciando i giovani Anderson e Rogers, mentre i principali ballottaggi sono sulle fasce difensive, dove Konsa e Spence sono in vantaggio su James e Quansah. Mirkovic si affida alla coppia Vlahovic-Mitrovic, con Samardzic a sostegno dei due attaccanti.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, Spence; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Allenatore: Tuchel.

SERBIA (3-5-2): Petrovic; Milosavljevic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Stankovic, Maksimovic, Kostic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic. Allenatore: Mirkovic.