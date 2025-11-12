Inghilterra, Thomas Tuchel non vuole dare garanzie per il Mondiale

Tuchel riaccoglie Bellingham e Foden, ma non garantisce trattamenti speciali ai senatori. In nazionale vige la meritocrazia

Antonio Marchese 12 novembre - 16:39

Dopo le dichiarazioni arrivate nell'ultima pausa nazionali, Thomas Tuchel aveva suscitato critiche e polemiche tra gli organi di stampa che girano attorno alla nazionale inglese. Il ct dell'Inghilterra aveva rimproverato il pubblico di Wembley che in occasione della partita contro il Galles, aveva fatto mancare il giusto supporto. Le parole dell'ex allenatore del Chelsea avevano fatto storcere il naso a una parte dell'opinione pubblica. Tuchel, alla vigilia della prossima partita che l'Inghilterra disputerà contro la Serbia, ha affrontato un'altra conferenza stampa movimentata.

Tra problemi di abbondanza e imbarazzo Thomas Tuchel ci ha tenuto ad avvisare i senatori che nessuno avrà un trattamento speciale. Il ct dell’Inghilterra recupera due campioni come Jude Bellingham e Phil Foden, il talento del Real Madrid e il centrocampista del Manchester City sono tornati in gruppo dopo le assenze nelle ultime partite. La convocazione del metronomo del Crystal Palace, Adam Wharton, è una bella novità che in qualche modo però crea problemi di abbondanza in mezzo al campo. Tuchel ha chiamato in nazionale anche il 23enne dell'Aston Villa, Morgan Rogers, e parla della coesistenza dell'attaccante dei Villans con Bellingham: "Forse sì, ma non nello stesso ruolo. È meglio che tutti giochino nella loro posizione ideale, così da avere una competizione reale. Al momento la sfida è tra loro due, ma è una competizione sana, non devono essere nemici".

Tuchel e la meritocrazia Tornando ai rientri importanti di Bellingham e Foden, Tuchel fa una precisazione doverosa: "Si sono reinseriti subito nel gruppo. Non vedo perché dovrebbe esserci imbarazzo: la squadra ha continuato a crescere senza di loro, ma ora tocca a loro contribuire. Gli standard sono alti e chi entra deve adattarsi". E a proposito di Crystal Palace, il capitano delle EaglesMarc Guehi, dopo il derby contro il Brighton salterà anche la partita con la Serbia per infortunio. Tuchel sull'infortunio del difensore del Palace afferma: "Non c’è alcun danno strutturale, dipende solo dal dolore. Vedremo giorno per giorno".

Tra i nuovi astri nascenti della nazionale dei Tre Leoni c'è anche Elliot Anderson, centrocampista 23enne in forza del Nottingham Forest. Tuchel però sembra smorzare i facili entusiasmi: "È uno dei migliori della Premier in questo momento. Ma niente garanzie per il Mondiale: qui conta solo la meritocrazia. È calcio d’élite e bisogna dimostrarlo ogni giorno"