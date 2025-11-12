La richiesta di anticipare i match di Premier League arriva dal Palace e servirebbe a meglio gestire i numerosi impegni che le Eagles di Glasner devono gestire a metà dicembre.

Federico Iezzi Collaboratore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 15:11)

Arsenale Crystal Palace hanno ottenuto dalla Premier League lo spostamento delle partite della 17° giornata. Invece di giocare, rispettivamente contro Everton e Leeds domenica 21 dicembre, giocheranno il pomeriggio di sabato 20. Arsenal-Crystal Palace di Carabao Cup, invece, si terrà martedì 23 dicembre.

Arsenal-Crystal Palace di Carabao Cup — La richiesta di anticipare i match di Premier League arriva dal Palace e servirebbe a meglio gestire i numerosi impegni che le Eagles di Glasner devono gestire a metà dicembre: il 18 dicembre a Selhust Park arriva il Kups per la Conference League, il 21 dicembre ci sarebbe stata la partita di campionato contro il Leeds e infine il 23 la sfida contro i Gunners. Il club di John Textor ha però preferito accorciare i tempi tra la partita di coppa e la trasferta di Elland Road, piuttosto che affrontare gli uomini di Arteta subito dopo una trasferta così complessa. Anche la partita di Carabao, in realtà, era prevista per una data diversa da quella in cui si terrà: il 16 dicembre. Il Palace avrebbe dovuto preparare ben tre partite in appena cinque giorni.

Il commento della Premier League — Sulla questione, sugli spostamenti delle date e sul fatto che ci siano troppe partite ravvicinate è intervenuta la Premier League. Nel comunicato, innanzitutto, viene spiegato che i cambiamenti di date sono stati accolti per il benessere dei giocatori: "Il benessere dei giocatori è una priorità. Abbiamo quindi accolto le richieste di Arsenal e Crystal Palace di spostare le rispettive partite". Nel comunicato, però, si tocca, con vena sottilmente polemica, la questione delle troppe partite e del troppo poco tempo di recupero previsto: "Questo avviene dopo la programmazione di partite di altre competizioni in concomitanza con le partite di Premier League, senza un adeguato tempo di recupero per i giocatori. Questa è anche un'ulteriore prova dell'impatto che l'ampliamento delle competizioni UEFA ha sul calendario nazionale".