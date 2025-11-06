Pochettino apre ad un possibile ritorno in Premier League

L'ex tecnico di Chelsea e Tottenham ha parlato dei suoi anni in Premier e di un suo possibile ritorno nell'amato campionato inglese.

Federico Iezzi Collaboratore 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 15:19)

In una intervista rilasciata a TalkSPORT, Mauricio Pochettino, ex allenatore di Chelseae Tottenham, ha aperto ad un possibile ritorno in Premier League. Pochettino allena ora la Nazionale degli Stati Uniti, ma ha passato lunghi anni nel calcio inglese. Due stagioni a Southampton, cinque con il Tottenham e una col Chelsea.

Pochettino e il calcio inglese — La sua esperienza nel calcio inglese inizia nel gennaio 2013 quando diventa l'allenatore del Southampton. Riesce a risollevare le sorti dei Saints e guida la squadra ad una inaspettata salvezza. L'anno seguente, invece, sotto la sua guida i biancorossi chiudono il campionato ottavi. Nell'estate del 2014 viene scelto dal Tottenham. Ha inizio una lunga storia d'amore.

Cinque anni di vittorie e grandi risultati, mai visti prima in casa Spurs: la sua squadra, con Harry Kane e Son, arriva due volte terza in Premier e una seconda. Nella stagione 2018-2019 sfiora persino la vittoria in Champions League, ma deve arrendersi in finale contro il Liverpooldi Jurgen Klopp.

Nell' intervista il tecnico argentino ha speso parole al miele per la sua ex squadra londinese: "Siamo arrivati così vicini a vincere sia la Premier che la Champions. Penso che il Tottenham sia un club che meriti di vincere trofei di questo tipo, di vincere quelle due competizioni".

Un ritorno in Premier League? — Parlando delle stagioni alla guida degli Spurs, e della più deludente esperienza con i Blues, Pochettino ha aperto ad un possibile ritorno nel massimo campionato inglese: "Forse è possibile, sì", ha detto l'argentino. Ha poi chiarito che, allenando ora la nazionale degli USA, il suo obiettivo è il prossimo Mondiale: "La mia sfida per il futuro è la Coppa del Mondo, ora sono concentrato su quella". Ma ha poi aggiunto: "Forse un giorno tornerò in Premier League".

Il tecnico degli USA spende solo belle parole per il campionato inglese: "Per me è il campionato migliore al mondo, il più competitivo. Non penso sia un progetto incompiuto, ma penso: perché non avere di nuovo la possibilità di competerci, di lottare per grandi traguardi?".