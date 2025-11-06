Tutto parte da Serbia-Albania dell'11 ottobre, match di qualificazione al Mondiale 2026 . Una partita mai banale, sempre carica di tensioni. Durante l'incontro, terminato con la vittoria degli albanesi, i sostenitori della squadra di casa hanno dato vita ad alcuni episodi discriminatori verso gli ospiti. La commissione disciplinare della FIFA ha multato la Serbia di 83mila sterline e ha ordinato, come ulteriore sanzione, la chiusura parziale dello stadio dove le Aquile giocheranno contro la Lettonia il 16 novembre.

Nello stesso comunicato, però, i tifosi vengono invitati "a mantenere un comportamento corretto, a rispettare il fair-play, a sostenere la nazionale con spirito sportivo e senza incidenti e violenze". Un messaggio chiaro e preciso, che arriva dopo i disordini e gli scontri, con anche l'intervento della polizia anti-sommossa, avvenuti nel precedente incontro con la nazionale dei Tre Leoni a settembre. Durante la partita, infatti, la tifoseria casalinga ha scatenato risse e ha provato ad arrivare a contatto con i tifosi di casa.