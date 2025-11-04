Nella giornata odierna, David Beckham ha ricevuto l'importante investitura di Sir. La cerimonia ha avuto luogo presso il meraviglioso castello di Windsor alla presenza di Sua Maestà Re Carlo III d'Inghilterra, il quale ha nominato cavalieri diversi personaggi importanti tra cui l'ex calciatore del Real Madrid. Il 50enne nato a Londra, inoltre, ha dichiarato ai media di essersi commosso quando, nel mese di giugno, ha saputo della notizia dell'investitura.