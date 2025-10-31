Tottenham-Chelsea: le maglie più iconiche della “Battle of the Bridge”

Sabato alle 17.30 si sfidano Spurs e Blues, in un derby sempre più caldo con il passare degli anni. La causa si ritrova nel 2016, quando, a poche partite dalla fine, il Chelsea fermò sul pareggio ilTottenham, consegnando di fatto la Premier League in mano al Leicester di Ranieri. Per i tifosi Spurs è ancora una ferita aperta, l'ultima occasione che il Tottenham ha avuto per laurearsi campione d'Inghilterra. Per avvicinarci al match, valevole per la decima giornata di campionato, abbiamo ripercorso la storia delle maglie di Tottenham e Chelsea, tra quelle che hanno lasciato il segno e quelle più particolari.