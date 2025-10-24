I sostenitori dei Reds premiano l'italiano per l'impatto che ha avuto con gol e assist, al di là dello scarso minutaggio

Samuele Amato Redattore 24 ottobre - 20:21

Sembrava essere una di quelle storie che non avrebbe avuto un esito davvero felice. Ma forse con la pazienza, la voglia e il talento, si può trasformare un rapporto mai nato in uno sorprendente. Come direbbero i latini: gutta cavat lapidem. Ed effettivamente, Federico Chiesa, continua a scavare la pietra non (solo) con la sua forza, ma con la perseveranza si sta iniziando a prendere un posto di riguardo nel Liverpool. Una voglia di mettersi in gioco e fare bene che i tifosi dei Reds hanno riconosciuto.

Chiesa è il POTM del Liverpool: "Anche se gioco poco, cerco di dare il massimo" — Per l'attaccante italiano, ex-Fiorentina e Juventus, si tratta di una nuova parte della sua carriera. Dopo un anno decisamente fuori le rotazioni di Arne Slot, conquistando però una Premier League, Federico Chiesa è intenzionato a ritagliarsi dello spazio nel Liverpool. Cosa che sta facendo con prestazioni, gol e assist. Infatti, l'ala classe '97 ha giocato otto partite, mettendo a segno due reti ed un assist nel campionato inglese e due assist in Carabao Cup.

Di queste otto partite, però, solo una è stata da titolare e per 90 minuti, nella vittoria contro il Southampton. Per lui appena 216 minuti in campo: un minutaggio che però è stato premiato dai tifosi dei Liver Birds. Sul sito ufficiale del Liverpool, infatti, i sostenitori della squadra del Merseyside hanno espresso il loro favore nei confronti di Federico Chiesa che è stato eletto "Standard Chartered Men's Player of the Month".

Lo stesso attaccante ha poi parlato ai microfoni del club, al centro sportivo dove ha ritirato il premio: "Sono contento di aver vinto questo premio e grazie ai tifosi per il supporto e per avermi votato. Preferirei non vincerlo in futuro e vincere più partite. Ma grazie ancora. Il supporto è sempre stato incredibile. Cerco di dare il mio meglio in campo per i tifosi e per il Liverpool. Amo vedere che i tifosi apprezzano davvero quello che sto facendo".

Il numero 14 ha voluto parlare del momento che sta vivendo con la maglia dei Reds, ricordando anche la sconfitta contro il Crystal Palace: "Ero felice dopo la partita contro il Southampton perché abbiamo vinto, ma poi contro il Crystal Palace non siamo riusciti a vincere e nemmeno a pareggiare. Non ero contento alla fine della partita perché il mio gol non è servito a nulla".

"Qualunque sia il minutaggio che gioco, cerco di dare il mio meglio, cerco di aiutare la squadra, di restare positivo e di cercare di avere un impatto. È per questo che sono qui. Spero di continuare a spingere e di continuare a dare qualcosa in cambio ai tifosi", conclude Chiesa - che da Liverpool può ora sognare un ritorno in Azzurro con la Nazionale di Gattuso.