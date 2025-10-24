Il Clasico è alle porte e arrivano nuove dichiarazioni che caricano l'ambiente: così l'andaluso promette amore ai colori catalani

Samuele Amato Redattore 24 ottobre - 19:36

Sono 48 le ore che separano appassionati e tifosi di calcio dal Clasico. La Liga sta ultimando i preparativi per la partita più significativa del calcio iberico: da un lato i blancos madrileni, dall'altro i blaugrana catalani. In vista dell'incrocio tra Real Madrid e Barcellona, dalla Spagna arrivano anche le parole di uno dei protagonisti cules del momento, Fermin Lopez; rivelando anche un retroscena legato proprio ai rivali.

Fermin: "Il Real Madrid mi voleva, ma avrei scelto comunque il Barcellona" — Nativo de El Campillo, un comune nell'Andalusia a metà strada tra Siviglia e il confine con il Portogallo, il classe 2003 è autore di un percorso calcistico fenomenale. Cresciuto nelle giovanili del Recreativo Huelva e poi del Betis, nel 2016 arriva la chiamata dalla cantera blaugrana. Dopo aver fatto 1078 km partendo dal suo paesino di poco più di 2000 abitanti, l'andaluso si è preso un posto da protagonista nei cules di Hansi Flick.

Eppure, è lo stesso Fermin Lopez a rivelare un retroscena che avrebbe potuto portarlo al Real Madrid, invece che al Barcellona. "Sì è vero. Il Real si è interessato a me quando ero piccolo, ma mio padre mi ha detto pochissimo, quasi non me lo diceva. Se avesse chiesto la mia opinione, avrei scelto sempre e comunque il Barça, perché era il mio sogno. E sono felice di averlo realizzato, spero di vestire questa maglia per molti anni" spiega il centrocampista dei campioni spagnoli in carica ai microfoni di TV3.

Una dichiarazione che calza a pennello con l'appuntamento di domenica 26 ottobre, quando alle ore 16.15 si aprirà il sipario sul Santiago Bernabeu. Così, Fermin parla in merito della sfida tra Real Madrid-Barcellona: "Tutti noi abbiamo voglia di vincere il Clasico. Certo manca ancora molto per la fine del campionato, ma è una partita fondamentale per noi e per i nostri tifosi. Cercheremo di dare il massimo per vincere".

L'andaluso 22enne è uno dei protagonisti di questo inizio di campionato dei blaugrana di Hansi Flick. Per lui sette partite e cinque reti - tra cui una tripletta nell'ultimo turno di Champions League contro l'Olympiacos. Si può considerare un avvertimento di Fermin in vista di Real Madrid-Barcellona. Ma il centrocampista ha parlato anche dell'avvio della squadra che non è stato il più roseo: "Il nostro modo di giocare ci ha dato buoni risultati, come si è visto l'anno scorso. Riguardo al fatto che ora non stiamo pressando così bene, posso dire che sono momenti della stagione e abbiamo corretto ciò che non stavamo facendo bene nelle ultime partite".