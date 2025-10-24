Shock per Iker Casillas: rubati cinque orologi nelle sue abitazioni

Due ritrovati, tre ancora no. La situazione delicata in cui si trova l'ex portiere del Real Madrid fa scalpore

Michele Massa 24 ottobre - 18:47

Non c'è tregua per l'ex portiere della Spagna e del Real Madrid. Secondo quanto riportato da più fonti iberiche, sono stati rubati 5 orologi nelle varie abitazioni di Iker Casillas. A denunciare l'accaduto è stato proprio l'ex estremo difensore, che qualche giorno fa si era recato dalle autorità locali. Arrestate, ma poi rilasciata una coppia composta da una collaboratrice domestica e il marito.

Ritrovati solo due orologi, mentre in Spagna scoppia il "caso Casillas" — Come riportato da Telecinco, sono stati ritrovati due dei cinque orologi. Cresce il mistero sugli altri tre, tra cui due in particolare. Sempre secondo quanto raccolto dall'emittente televisiva, uno dei sospettati avrebbe ammesso di aver rubato e sostituto gli orologi con delle repliche, per coprire alcuni debiti personali. Il tutto agendo senza far sapere nulla alla moglie (una delle varie collaboratrici domestiche). Secondo l'inchiesta si tratterebbero di debiti da gioco, che hanno spinto l'uomo al meschino gesto.

I furti avvenuti nelle due abitazioni a Madrid dell'ex calciatore sono sotto la lente d'ingrandimento e le indagini continuano senza sosta. Da trovare ancora tre orologi, ma la situazione sembra essere più difficile del previsto. Almeno per ora, Iker Casillasha preferito non parlare ai vari organi di stampa che anche con insistenza, hanno provato ad aspettare l'ex portiere sotto la sua abitazione principale, dove tutt'ora vive. Saranno decisivi i prossimi giorni, dove si potrebbe arrivare a qualche altro indizio di questo assurdo caso.