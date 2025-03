Dall'Inter di Mourinho al suo Flamengo, Julio Cesar si è raccontato in una lunga intervista. Le dichiarazioni dell'ex portiere

Enrico Pecci Redattore 5 marzo - 00:32

Julio Cesar si racconta in una lunga intervista al portale Diretta.it. L'ex portiere di Inter e Flamengo ha parlato per quasi un'ora con l'Audio Country Manager di Flashscore, Ricardo Oliveira Duarte, in un ristorante di Cascais, nell'area metropolitana di Lisbona, dove ha scelto di vivere dopo il suo ritiro da calciatore. Il brasiliano ha raccontato il suo trasferimento in Italia: "Ho lasciato il Flamengo a costo zero. Mio padre stava parlando con il Porto, poi è arrivata l'Inter e ha mostrato interesse. Ovviamente, per motivi finanziari e altre situazioni, l'offerta dell'Inter finì per essere migliore. Ma io sono andato a gennaio e non avevo passaporto europeo, quindi contavo come giocatore straniero. L'Inter mi ha dato la possibilità di andare in prestito in una squadra minore o di rimanere al Flamengo fino a giugno".

Julio Cesar: "All'Inter ho vinto tutto, ma sono stato più felice al Flamengo" — "Ho scelto di andare subito in Italia perché volevo imparare la lingua, la cultura e il calcio di quel paese, in modo da arrivare all'Inter più preparato, perché sapevo che la concorrenza sarebbe stata molto dura. Si parlava di Francesco Toldo, all'epoca portiere della Nazionale italiana; di Fabián Carini, della Nazionale uruguaiana. Stavo entrando in competizione con dei giganti", ha svelato Julio Cesar.

La sua squadra del cuore, però, rimane il Flamengo: "In termini di titoli, è stato molto bello. Ma il posto in cui sono stato più felice è il Mengão. Non sono ipocrita. Tutti sanno che il Flamengo è la mia squadra del cuore. Poter lasciare gli spalti e andare in campo, giocare e rappresentare il tuo club preferito non ha prezzo. Ma in termini di titoli e di prestigio individuale, all'Inter è stata l'esperienza migliore".

Nel 2009 è stato considerato il terzo miglior portiere del mondo. Nel 2010, secondo, negli anni di Casillas e Buffon. Il brasiliano, però, si sentiva il più forte: "Tra il 2008 e il 2010, quando entravo in campo mi sentivo Superman, con quel mantello rosso. C'erano partite in cui entravo e dicevo: "Oggi non segnano". E bisogna stare attenti quando si è così sicuri di sé, perché l'eccesso di fiducia è insidioso. Era un periodo in cui non vedevo nessuno davanti a me. Con tutto il rispetto, senza falsa modestia. Non vedevo Buffon, Casillas o altri. Nemmeno il mio amico Dida, per il quale ho un enorme rispetto, un grande portiere e dal quale ho imparato molto".

Julio Cesar racconta poi l'Inter di Mourinho: "È stata una famiglia di cui ho potuto far parte. È stato davvero incredibile, una favola. Vincere le tre competizioni più importanti nello stesso anno... Poche squadre sono riuscite in questa impresa, e l'Inter è stata una di queste". Mourinho ha ottenuto il massimo da lei? "Assolutamente sì. - ha risposto l'ex estremo difensore - Era il suo modo di lavorare. Prendeva qualcuno che aveva un momento normale e lo trasformava nel miglior giocatore del suo ruolo. Ricordo che alla cerimonia di premiazione della squadra top della Champions League, tutti i giocatori erano dell'Inter. Júlio César, miglior portiere; Maicon, miglior difensore; Sneijder, miglior centrocampista; Milito, miglior attaccante e miglior giocatore. Cosa si può volere di più?".

Inter, Julio Cesar racconta: "Con Mou ho capito che avremmo vinto la Champions" — Aneddoti, poi, sulla finale ed il percorso dei nerazzurri in Champions League in quel 2010: "Non è stata solo la finale la cosa bella di Mourinho. È stato il momento in cui abbiamo capito che potevamo vincere tutte e tre le competizioni. Ricordo una riunione in cui fu molto breve e disse: "Abbiamo tre competizioni da vincere. Scegliete voi". Ci ha affidato la responsabilità. "Quello che potevo fare l'ho fatto, cioè preparare la squadra per arrivare dove è ora". "È ovvio che deve preparare la tattica e tutto il resto, ma in termini di gruppo, di uomini vincenti, avevamo già una fiducia notevole... Ricordo perfettamente quell'incontro. Ed è lì che tutto ha cominciato ad avere un senso", ha rivelato Julio Cesar.

Sul Mourinho di oggi, invece: "È in una fase diversa della sua carriera. Ha avuto quel super Real Madrid, contro Guardiola, ed è diventato qualcosa di epico. Ma poi? Vede un uomo diverso? In termini professionali è difficile dirlo, perché dopo che ha lasciato l'Inter non abbiamo avuto la possibilità di lavorare di nuovo insieme. Ma da quello che posso dire è che vedo un Mourinho più calmo, più rilassato. Un Mourinho più leggero, per così dire".

Infine, un commento anche sulla Nazionale brasiliana: "È complicata perché non si ha molto tempo per lavorare, non è come un club, con una routine quotidiana. Dorival ci sta provando, sta facendo un ottimo lavoro, ma le cose devono accadere. Nell'ultima partita, contro l'Uruguay, hanno giocato bene e creato alcune occasioni, ma la palla non è entrata. Dorival è un ottimo allenatore e non dobbiamo mai sottovalutare il suo lavoro. Quello che ha fatto negli ultimi anni, i titoli che ha vinto..."

Cosa fa ora Julio Cesar? L'ex portiere ha raccontato anche la sua nuova vita dopo il ritiro: "Gestisco giocatori, cercando di portare un po' della mia esperienza, avendo lavorato con alcuni grandi imprenditori e avendo avuto momenti negativi e positivi, anche fuori dal campo. Voglio portare un mix di tutto questo e farlo confluire nella Jc12 Sports, che è la mia società, in modo da poter rappresentare alcuni giocatori e far sì che realizzino i loro sogni e diventino calciatori professionisti di successo".

Visualizza questo post su Instagram