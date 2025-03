Inter, Inzaghi: “Nei big match serve essere perfetti: questa sera non lo siamo stati”

“La partita era difficile, il primo tempo è stato equilibrato - ha commentato Simone Inzaghi analizzando lo sviluppo della gara. Nel secondo abbiamo avuto dei problemi, il Napoli è cresciuto tanto e ci ha messo in difficoltà essendo più fresco. Sul gol preso dovevamo essere più bravi, col cambio forzato di Dimarco che ha avuto un indolenzimento abbiamo dovuto spostare Dumfries a sinistra. Lui e Calhanoglu non riuscivano a correre bene già a fine primo tempo, ma ho chiesto di tenere un altro po'".

Una emergenza che ha colpito le corsie laterali dei nerazzurri, già privi di Darmian, Zalewski e Carlos Augusto, che ha costretto inevitabilmente la formazione di Inzaghi a cercare soluzioni alternative. Di fatto, però, ne è uscita un'altra prestazione deludente in un big match, che si conclude ancora una volta senza vittoria. "Negli scontri diretti bisogna essere perfetti, noi non lo siamo stati. Stasera dovevamo essere più bravi e reattivi, non permettere a Lobotka di entrare in area - rimprovera l'allenatore. Entrare in queste partite non è semplicissimo, i ragazzi hanno cercato di aiutarsi. Il Napoli è cresciuto tanto nel secondo tempo, avevo pensato di mettermi inizialmente 4-4-2 ma ci siamo dovuti adattare con Pavard e Dumfries quinto a sinistra".