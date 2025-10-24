Domenica Arteta sfida Glasner per la nona giornata di Premier League in uno dei tanti, innumerevoli derby della capitale. Ripercorriamo le rivalità e gli intrecci tra le varie squadre di Londra

Samuele Dello Monaco 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 18:02)

Londra, si sa, calcisticamente è una città differente da tutto il resto. Questo perché, rispetto alle metropoli come Milano, Manchester, Roma o Glasgow, presenta una lista di stracittadine e squadre professioniste infinita. In occasione della partita tra Arsenal e Crystal Palace, abbiamo analizzato i vari derby della capitale inglese.

The North London Derby: Tottenham-Arsenal — Questo è, senza dubbio, il derby di Londra più famoso, seguito e sentito a livello globale. La faida è geografica e storica: il Tottenham fu fondato nel nord di Londra nel 1882, nell'omonimo quartiere situato nel borgo di Haringey. L'Arsenal, fu fondato a Woolwich, nella zona sud-est della città, nel 1886. Il peccato originale avvenne nel 1913: l'Arsenal decise di trasferirsi dal sud al nord, costruendo lo stadio di Highbury a pochi chilometri da White Hart Lane, "invadendo" di fatto il territorio degli Spurs. Storicamente, l'Arsenal è visto dai rivali come il club più "borghese", intellettuale e di successo (specialmente nell'era Wenger), mentre gli Spurs hanno coltivato un'identità più passionale, sfortunata ma orgogliosa ("To Dare Is To Do").

The East London Derby: West Ham-Milwall — Se il North London Derby è il più famoso, questo è il più violento, rancoroso e socialmente radicato. È una delle rivalità più pericolose del calcio britannico, resa celebre anche dal film "Hooligans". Questa è una vera e propria faida sociale: entrambi i club nacquero nel cuore della Londra operaia e industriale di fine '800. Il West Ham rappresentava i lavoratori dei cantieri navali sul lato nord del Tamigi; il Millwall rappresentava i lavoratori dei moli e delle fabbriche sul lato sud. Secondo la leggenda, I lavoratori del Millwall si rifiutarono di aderire a uno sciopero indetto da quelli del West Ham. Da lì, l'odio sportivo si fuse con quello sociale e politico. Nonostante sia una partita che si veda raramente, vista la differenza di categoria, rimane il derby più caldo della capitale.

The West London Derbies — L'Ovest della città è tradizionalmente la zona più ricca di Londra. Questo ha reso i suoi derby storicamente meno "feroci" di quelli dell'Est, ma non meno sentiti a livello locale. I protagonisti principali sono Chelsea, Fulham, Queens Park Rangers e, più di recente, Brentford. Il più celebre è Chelsea-Fulham: i due stadi (Stamford Bridge e Craven Cottage) distano meno di 2 km. Per decenni, è stata una rivalità tra il Fulham, borghese, quasi aristocratico, con sede in una delle zone più belle sul Tamigi e il Chelsea, storicamente più popolare e "ruvido", prima dell'avvento di Abramovich. Oggi, la disparità tecnica è enorme, ma per i tifosi del Fulham battere il Chelsea vale una stagione.

The South London Derby — Il Sud di Londra è calcisticamente molto frammentato. La rivalità principale è Crystal Palace-Milwall: geograficamente vicini, entrambi i club hanno un'identità "dura", radicata nella working class del sud di Londra. È una rivalità molto accesa e spesso problematica dal punto di vista della sicurezza.

Gli ultimi derby di Londra — Londra si è evoluta, e così le sue rivalità. Il successo ha ridefinito vecchi legami e acceso nuove fiamme. Non è solo questione di vicinanza geografica e la lotta per i trofei ha creato inattese ostilità. Con l'ascesa del Chelsea di Abramovich, sono nate rivalità sentitissime con Gunners e Spurs.

La rivalità tra Arsenal e Chelsea è esplosa. Era Nord contro Ovest, ma soprattutto stile contro pragmatismo. L'Arsenal di Wenger giocava un calcio elegante mentre il Chelsea di Mourinho era cinico e vincente. I loro duelli erano battaglie strategiche e i due manager spesso si punzecchiavano aspramente. Questo conflitto ha infiammato i tifosi ed è tutt'oggi il derby londinese più importante a livello di trofei.

Infine, sempre a Londra c'è il derby tra Tottenham e Chelsea. Questa faida è cresciuta enormemente e il 2016 ha segnato un punto di non ritorno. Nella "Battle of the Bridge", il Chelsea bloccò gli Spurs e Il Tottenham perse il titolo contro il Leicester. Fu una partita violenta e carica di tensione. Da allora, il Chelsea è un nemico acerrimo: per molti tifosi degli Spurs, l'odio è profondo.