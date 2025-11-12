La musica spesso unisce ma ha anche il potere di dividere. Questo è quello che sta succedendo tra il rapper francese Orelsan e il campione del Real Madrid Kylian Mbappé, divisi da una querelle che sta assumendo toni sempre più grandi....

Alessia Bartiromo 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 14:53)

La musica spesso unisce ma ha anche il potere di dividere. Questo è quello che sta succedendo tra il rapper francese Orelsan e il campione del Real Madrid Kylian Mbappé, divisi da una querelle che sta assumendo toni sempre più grandi. L'oggetto del contendere è l'ultimo pezzo del musicista, nel quale è presente una citazione al calciatore, che avrebbe però connotazione negativa. Cosa che Mbappé non ha preso di buon grado, rispondendo sui social alla provocazione di Orelsan, creando così un botta e risposta senza precedenti.

La querelle sulla canzone di Orelsan e la risposta di Mbappé — Lo scorso 7 novembre, il rapper Orelsan ha condiviso la sua nuova canzone "La petite voix". All'interno della stessa, c'è un passaggio che nomina anche Mbappé, seppur legato in un contesto parigino non troppo positivo. "Non fingere che ti piaccia la tua città, è finita, è morta, ecco perché ti chiamano Caennais. È piena di provinciali che non riesci nemmeno a sopportare. Sì, affonderai la tua città come Mbappé", recita il testo in francese, mandando su tutte le furie proprio il forte calciatore che ha risposto alla provocazione con un lungo post social su X. "Sei il benvenuto a 'salvare' la città che ami così tanto, Orelsan. PS: il ragazzo non ha fatto altro che implorarci di entrare al Caen con l'1% senza pagare, perché non ha un centesimo ma vuole mantenere l'immagine di un bravo ragazzo della Normandia", ha replicato il giocatore, che dallo scorso anno è diventato proprietario dell'SM Caen, club di cui Orelsan è tifoso.

Le ultime dichiarazioni del rapper: "Solo un grande malinteso" — Il cantante è stato chiamato in causa nuovamente da Fun Radio, cercando di chiarire la situazione. "Si tratta solo di un enorme malinteso, era una canzone legata a un film che rappresenta un contesto particolare, così come il concept generale e non ho alcun problema personale con Mbappé. Non ho voglia di parlarne ancora anche perché mi ha molto agitato questa canzone, spero si possano calmare le acque", ha dichiarato il rapper cercando di essere diplomatico.