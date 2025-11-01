Per i Gunners la proposta è impossibile da accettare, visto che la seguente data prescelta sarebbe il 23 dicembre, creando non pochi disagi nell'organizzazione della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Alessia Bartiromo 1 novembre - 11:22

La Carabao Cup sta creando non pochi problemi al calendario di Premier League. In vista dei quarti di finale in programma il prossimo 16 dicembre infatti, il Crystal Palace ha avanzato la richiesta del rinvio del match contro l'Arsenal, da calendario 48 ore dopo i rispettivi match di campionato. Per i Gunners la proposta è impossibile da poter tenere anche solo in considerazione, visto che la seguente data prescelta sarebbe il 23 dicembre, creando non pochi disagi nell'organizzazione della sicurezza e dell'ordine pubblico. Ma ricostruiamo insieme la querelle per comprenderne bene tutti i dettagli.

La richiesta del Crystal Palace e la risposta dell'Arsenal — I quarti di finale di Carabao Cup in programma il 16 dicembre sono diventati un dolce problema per il Crystal Palace che nel mese di dicembre avrà un calendario di match da disputare molto fitto. Si tratta infatti di un incastro di tre partite in cinque giorni per i Glaziers, che dovranno prima affrontare il match di Premier League in casa contro il Manchester City, poi l'impegno in Conference League contro il Kuopion Pallouseura il 18 dicembre alle 21. Aggiungere anche la sfida sentitissima contro l'Arsenal sarebbe un tour de force incredibile, avanzando così la richiesta di spostarla al 23 dicembre, tra le due giornate di campionato del 20 e del 26 dicembre. Proposta che i Gunners hanno rispedito al mittente: come riporta The Guardian, essendo i giorni precedenti al Natale infatti, si incorrerebbe in numerosi problemi di ordine pubblico.

I problemi di ordine pubblico — Sembra proprio che non si riesca quindi a trovare una soluzione per giocare più serenamente la sfida tra Crystal Palace e Arsenal, nonostante i due club abbiano provato almeno a parlarne. Il primo problema riguardava l'ordine pubblico, con l'Arsenal che si è categoricamente rifiutata di giocare una gara il giorno precedente alla vigilia di Natale. Fa eco anche la Polizia Metropolitana e Transport for London che hanno palesato grandi preoccupazioni sulla disponibilità di trasporti pubblici, con i servizi ferroviari e della metropolitana che si sarebbero fermati anticipatamente per le festività. Si attende quindi la prossima settimana per comprendere il da farsi e, soprattutto, cercare soluzioni alternative.