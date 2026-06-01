La straordinaria e irripetibile carriera calcistica di Andrés Iniesta si arricchisce oggi di un nuovo, affascinante capitolo. Dopo aver incantato per decenni le platee di tutto il mondo con le sue giocate illuminanti e la sua visione di gioco fuori dal comune, l'ex centrocampista spagnolo ha deciso di intraprendere ufficialmente la carriera da allenatore. L'indiscrezione ha trovato la sua definitiva conferma in queste ore grazie all'autorevole annuncio ufficiale del club degli Emirati. Attraverso un comunicato e un post sui propri profili social, il club ha ufficializzato la firma del campione iberico come nuovo head coach del Gulf United FC, formazione che milita nel campionato degli Emirati Arabi Uniti. Un accordo totale che segna lo start ufficiale del suo nuovo percorso professionale.

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Il primo passo in panchina per una leggenda assoluta

Per Don Andrés si tratta della primissima e attesissima esperienza allatecnica di una prima squadra. Un passo fondamentale per unaassoluta del calcio moderno, capace di vincere tutto ciò che c'era da vincere sia con la maglia del suo amato, sia con quella della Nazionale, laureandosi Campione del Mondo e d'Europa. Adesso, smessi definitivamente i panni dele appesi gli scarpini al chiodo,è pronto a trasmettere la sua immensa conoscenzae la sua proverbialesportiva ai suoi nuovi giocatori. I tifosi e gli appassionati di tutto il pianeta sono già estremamente curiosi di scoprire se il suoin panchina ricalcherà laestetica e il celebreche lo hanno reso un'icona in campo.

TOKYO, GIAPPONE - 7 FEBBRAIO: Andres Iniesta parla prima dell'amichevole pre-campionato tra Vissel Kobe e Inter Miami allo Stadio Nazionale di Tokyo, in Giappone, il 7 febbraio 2024. (Foto di Kenta Harada/Getty Images)

La tranquillità del Golfo per fare la giusta gavetta

✍🏻🇦🇪 Exclusive story confirmed: Andrés Iniesta signs at Gulf United FC as new head coach.



First chapter as manager for the Spanish legend. pic.twitter.com/gdTql5GrJk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

La scelta di partire dale daglinon è affatto casuale. Lontano dalle enormimediatiche e dalle ferocidel calcio europeo di primissima fascia,avrà tutto il tempo e la tranquillità necessari per plasmare il propriotattico, conoscere le dinamiche delloda un'altra prospettiva e fare la proverbiale. Il club emiratino, dal canto suo, si assicura non solo una figura di spicco capace di accendere iinternazionali sulla squadra e sull'intero movimento calcistico locale, ma anche unesemplare. Il primo capitolo dadella leggenda spagnola è ufficialmente iniziato, e il mondo del calcio è già pronto a seguire con grande affetto questa avventura mediorientale.

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