Inizia la nuova vita sportiva di Andrés Iniesta. L'ex leggenda del Barcellona ha firmato il suo primo contratto da allenatore con il Gulf United negli Emirati
Emirati, gol e beffa: segna Iniesta ma dopo 15 minuti di recupero gli avversari pareggiano...
La straordinaria e irripetibile carriera calcistica di Andrés Iniesta si arricchisce oggi di un nuovo, affascinante capitolo. Dopo aver incantato per decenni le platee di tutto il mondo con le sue giocate illuminanti e la sua visione di gioco fuori dal comune, l'ex centrocampista spagnolo ha deciso di intraprendere ufficialmente la carriera da allenatore. L'indiscrezione ha trovato la sua definitiva conferma in queste ore grazie all'autorevole annuncio ufficiale del club degli Emirati. Attraverso un comunicato e un post sui propri profili social, il club ha ufficializzato la firma del campione iberico come nuovo head coach del Gulf United FC, formazione che milita nel campionato degli Emirati Arabi Uniti. Un accordo totale che segna lo start ufficiale del suo nuovo percorso professionale.
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Il primo passo in panchina per una leggenda assolutaPer Don Andrés si tratta della primissima e attesissima esperienza alla guida tecnica di una prima squadra. Un passo fondamentale per una leggenda assoluta del calcio moderno, capace di vincere tutto ciò che c'era da vincere sia con la maglia del suo amato Barcellona, sia con quella della Nazionale spagnola, laureandosi Campione del Mondo e d'Europa. Adesso, smessi definitivamente i panni del calciatore e appesi gli scarpini al chiodo, Iniesta è pronto a trasmettere la sua immensa conoscenza tattica e la sua proverbiale intelligenza sportiva ai suoi nuovi giocatori. I tifosi e gli appassionati di tutto il pianeta sono già estremamente curiosi di scoprire se il suo stile di gioco in panchina ricalcherà la filosofia estetica e il celebre tiki-taka che lo hanno reso un'icona in campo.
La tranquillità del Golfo per fare la giusta gavettaLa scelta di partire dal Gulf United e dagli Emirati Arabi Uniti non è affatto casuale. Lontano dalle enormi pressioni mediatiche e dalle feroci aspettative del calcio europeo di primissima fascia, Iniesta avrà tutto il tempo e la tranquillità necessari per plasmare il proprio credo tattico, conoscere le dinamiche dello spogliatoio da un'altra prospettiva e fare la proverbiale gavetta. Il club emiratino, dal canto suo, si assicura non solo una figura di spicco capace di accendere i riflettori internazionali sulla squadra e sull'intero movimento calcistico locale, ma anche un professionista esemplare. Il primo capitolo da manager della leggenda spagnola è ufficialmente iniziato, e il mondo del calcio è già pronto a seguire con grande affetto questa avventura mediorientale.
✍🏻🇦🇪 Exclusive story confirmed: Andrés Iniesta signs at Gulf United FC as new head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026
First chapter as manager for the Spanish legend. pic.twitter.com/gdTql5GrJk
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