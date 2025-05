Insigne e Bernardeschi: Italians do it better, una nuova vita in Canada

L'esplosione a Firenze e gli equivoci in bianconero

Bernardeschi ha cambiato spesso pelle per trovare una definitiva collocazione tattica, soprattutto negli ultimi anni alla Juventus. Nel suo percorso in viola, nelle giovanili, e nell'anno in prestito al Crotone, Bernardeschi ha trovato spazio principalmente come trequartista e come esterno d'attacco. Negli anni alla Fiorentina, sotto la guida di Montella prima e Sousa poi, Bernardeschi ha giocato in attacco. Approdato alla Juventus nel 2017, si alterna in attacco con i tanti campioni in bianconero. Con l'arrivo di Sarri, nel campionato 2019/2020, iniziano gli equivoci tattici del talento carrarese: infatti, trova un solo gol contro la Sampdoria. L'anno successivo, con Andrea Pirlo, le cose non vanno meglio: per la prima volta, non trova la rete in nessuna delle competizioni stagionali, fino ad arrivare alla rottura con l'allenatore bianconero. Infine, il suo andamento non migliora con il ritorno di Massimiliano Allegri, che lo schiera spesso come quinto di centrocampo. Bernardeschi quindi non rinnova il contratto e lascia la Juventus dopo cinque anni.