“Insultato per la mia pelle scura”: le rivelazioni di Gary Lineker…

L’ex attaccante della Nazionale inglese ha rivelato di aver subito abusi razzisti nel suo percorso calcistico…

Davide Capano

Gary Lineker è stato un “capocannoniere” degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta. Si è ritirato nel 1994 dopo 281 gol in 569 partite tra Leicester, Everton, Barcellona, ​​Tottenham e Nagoya Grampus, oltre alle 48 reti in 80 match con la maglia dell’Inghilterra.

Nonostante una carriera di successo, l’ex giocatore non ha sempre avuto un percorso fatto di rose e fiori. Come rivelato nel podcast “High Performance”, ha subito abusi razzisti a causa della sua “pelle scura”.

“Se non fossi stato bravo nello sport, la vita sarebbe stata molto diversa per me e penso che sarei stato vittima di bullismo a scuola. Quando ero piccolo ero un po' un emarginato. Ero piccolo, sfigato, di pelle scura e ho subito abusi razzisti anche se sono inglese come chiunque altro”, ha esordito Lineker.

“Non farei mai i loro nomi ma anche nel calcio professionistico ho subito quelle molestie un paio di volte, ma ripeto, non direi mai i nomi. Ho sofferto di quel tipo di sciocchezze ed è stato un po' strano. Altre persone potrebbero non essere in grado di gestire queste situazioni”, ha aggiunto. Tuttavia, ha saputo superare quegli episodi.

(Photo by Tom Dulat/Getty Images for eSC)

“Altre persone potrebbero non essere in grado di gestire queste situazioni. Credo sia stata importante la mia forza mentale. Ho sempre avuto forza. Non mi ha mai colpito davvero tutto ciò”, ha concluso Gary.