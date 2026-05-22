Clima tesissimo in Spagna durante la sfida playoff tra L’Hospitalet e Badalona, valida per l’andata del primo turno degli spareggi promozione verso la Segunda Federación. A finire al centro delle polemiche è stato anche Jordi Alba, ex terzino del Barcellona e oggi uno dei proprietari del L’Hospitalet, presente sugli spalti durante il match perso dalla sua squadra per 0-2.

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Insulti e minacce all'arbitro, Jordi Alba si rende protagonista in Spagna

#AGEspaña 🇪🇸 | JORDI ALBA DESATADO DURANTE UN PARTIDO DEL @CELHospitalet



El ex del @FCBarcelona_es, dueño del club que se enfrentó al @cfbadalonasad en el playoff de ascenso a segunda federación, se dirigió a los árbitros de una forma muy despectiva 🗣️: "Sois unos hijos de… pic.twitter.com/uYPfd8sgWN — AG Deportes (@AGdeportesNews) May 22, 2026

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’ex blaugrana sarebbe stato protagonista di duri insulti rivolti alla terna arbitrale in un finale di gara già particolarmente acceso. Il tutto è avvenuto dopo la sospensione temporanea dell’incontro causata dal comportamento di alcuni tifosi locali. Nel proprio referto, infatti, il direttore di gara ha ricostruito quanto accaduto all’85’: "numero uno colpendolo alla schiena”, si legge nel documento ufficiale.

L’arbitro ha poi aggiunto ulteriori dettagli sull’accaduto: “Successivamente, due tifosi del C.E. Hospitalet, situati nel settore del tifo organizzato, hanno lanciato due accendini tipo Clipper verso l’assistente numero uno, uno dei quali è passato a pochi metri dalla sua testa”. Una situazione che ha immediatamente costretto il direttore di gara a interrompere il match e a richiamare le squadre negli spogliatoi. Ed è proprio durante quei momenti di grande tensione che Jordi Alba avrebbe rivolto pesanti parole agli arbitri, finendo inevitabilmente al centro delle polemiche in Spagna. Dopo circa cinque minuti la partita è ripresa regolarmente, senza ulteriori incidenti.

La gara è poi ripresa dopo circa cinque minuti di stop: “Dopo cinque minuti di sospensione ho decretato la ripresa della partita, senza che si verificassero ulteriori incidenti di questo tipo”, conclude il referto. L’episodio rischia ora di avere pesanti conseguenze disciplinari per L’Hospitalet, sia per il comportamento dei tifosi sia per l’atteggiamento tenuto nel finale di gara. E l’attenzione mediatica è inevitabilmente aumentata anche per la presenza di Jordi Alba, nome di grande richiamo del calcio spagnolo e internazionale.

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