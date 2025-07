Galatasaray, le parole di Okan Buruk su Calhanoglu

Il tecnico del Gala ha parlato così dell'obiettivo Calhanoglu: "Tutti vorrebbero un calciatore come Calhanoglu. È uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Lo conosco da quando aveva 16 anni e so quanto ami il Galatasaray. D'altro canto, gioca in una grande squadra come l’Inter, che ha anche delle aspettative economiche importanti. Se lasci andare un giocatore di quel livello, per sostituirlo devi investire tanto. Le richieste dell’Inter sono comprensibili".