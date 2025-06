Paolillo ha poi proseguito continuando il suo duro attacco nei confronti di Simone Inzaghi che stasera debutterà al Mondiale per Club contro il Real Madrid: "Come uomo mi ha deluso molto. Ha approfittato della situazione per andare a prendere un lauto stipendio e non per mettersi in prova come allenatore. Se lo vuoi, non vai in Arabia. Ha fatto cassa di notorietà che 4 anni all'Inter gli ha dato. È suo anche il demerito di quei risultati, non tantissimi, che non sono arrivati. Non si annuncia poi una decisione del genere pochi giorni prima di una finale, un allenatore come lui deve saperlo".