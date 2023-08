Inter Miami, altro record per Messi: ha segnato il gol più lontano della sua carriera

Non finisce mai di stupire e di inanellare record su record. L'ultimo Lionel Messi l'ha conquistato con il secondo gol realizzato contro il Philadelphia Union nella semifinale vinta 4-1 dall'Inter Miami in Leagues Cup.

Lionel Messi ha trascinato a suon di gol l'Inter Miami in finale di Leagues Cup. Gli Aironi rosanero della Florida hanno rifilato un sonoro poker al Philadelphia Union (1-4 il risultato finale) in semifinale, conquistando così l'ultimo atto della competizione.

Il campione del mondo argentino non poteva non mettere lo zampino anche in semifinale. Messi ha realizzato la bellezza di 9 gol in 6 partite in Leagues Cup. L'ultima realizzazione è stata da record. Sì perché la Pulce ha superato il portiere del Philadelphia Union, Andre Blake, con una frustata da 32 metri.