Inter Miami, Lionel Messi salta l’All Star Game: squalifica in arrivo?

L'ex calciatore di Barcellona e Paris Saint-Germain non si è allenato in vista dell'evento calcistico in stile NBA

Jacopo del Monaco 23 luglio - 16:28

Lionel Messi, attaccante e capitano della Nazionale Argentina, gioca da due anni per l'Inter Miami, squadra della Major League Soccer. Questa notte, negli Stati Uniti, si terrà la partita dell'All Star Game della massima competizione statunitense e la Pulga potrebbe saltare l'evento e, di conseguenza, rischia una squalifica.

Lionel Messi salta l'All Star Game: ora rischia una squalifica con l'Inter Miami Negli Stati Uniti, la MLS organizza gli All Star Game simili a quelli più noti della NBA. L'evento consiste in diverse gare: abilità; la crossbar challenge, ovvero colpire la traversa. Infine, viene disputata una partita tra due squadre: MLS All Stars contro Liga MX All Stars. Nelle due squadre sono presenti i migliori giocatori delle squadre del campionato statunitense e di quello messicano. Tuttavia, l'evento che si entra ad Austin, in Texas, potrebbe fare a meno di diverse elementi: per la selezione messicana, rischia di assentarsi James Rodriguez, ex Real Madrid ora al León che doveva partecipare anche ad una gara d'abilità; per la squadra della MLS, Jordi Alba e Lionel Messi hanno saltato gli allenamenti.

L'ex numero 10 del Barcellona non ha preso parte alle sedute d'allenamento a causa di problemi fisici, ma ora potrebbe non esserci e rischia di saltare per squalifica la prossima partita con l'Inter Miami. Nico Estévez, allenatore dell'Austin FC e delle MLS All Stars, sulla questione di Messi ha dichiarato: "Per quanto riguarda Leo, è una questione della MLS e del suo club. Io alleno semplicemente i giocatori che mi assegnano. Spero che ci sia perché, per noi, avere uno dei migliori della storia è molto importante". Non è la prima volta che un giocatore venga squalificato per non aver disputato l'All Star Game. È successo nel 2018 con l'allora giocatore dei Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimović, che non ha preso parte all'evento di quell'anno.