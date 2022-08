Invasione di campo per la foto con Lewa: Falcao facilita l’operazione…

Nonostante la partita senza reti, l'attaccante della Nazionale colombiana è stato applaudito dal pubblico presente allo stadio per il gesto fatto con un invasore in campo. Al termine della gara, un bambino ha aggirato la sicurezza per scattare una foto col nuovo numero 9 blaugrana, Robert Lewandowski, ma è stato intercettato. Rendendosi conto della situazione, El Tigre ha interceduto e ha contribuito a realizzare il desiderio del giovane supporter culé.

Col via del campionato spagnolo venerdì scorso, Falcao ha iniziato la sua seconda stagione al Rayo Vallecano. Nell'annata passata, il 36enne ha indossato il numero '3' sulla schiena, tuttavia, per questo nuovo corso, ha scelto la '9' che lo ha caratterizzato tra Atlético Madrid, Monaco e Porto, tra le altre.

Nel match che ha aperto il torneo del Rayo, contro il Barcellona, ​​Radamel è partito dalla panchina ed è entrato in campo al 62' ma non ha avuto occasioni chiare se non per il gol annullato. Inoltre, ha ricevuto un colpo che ha portato all'espulsione di Sergio Busquets.