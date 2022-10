Io giocatore di golf: il Kun Aguero mette nel curriculum la sua nuova vocazione

L’ex attaccante di Barcellona, Manchester City, Atletico Madrid e Independiente ha partecipato a un torneo amatoriale nella Repubblica Dominicana

Davide Capano

Già in pensione dai campi di calcio per problemi cardiaci, Sergio Agüero è un personaggio poliedrico. Streamer, commentatore e ora metterà anche sul curriculum che è un giocatore di golf. Sì, perché l’ex attaccante della Selección è approdato in questa disciplina nell’ambito di un evento svoltosi nei giorni scorsi nella Repubblica Dominicana, col mare dei Caraibi come sfondo.

Il golf è uno sport a cui molti calciatori – e atleti di altre discipline – ricorrono abitualmente per uscire dalla solita routine e rilassarsi. Un modo per fare qualcosa di diverso e divertirsi. Il 34enne argentino ha disputato il torneo nella Categoria C e ha concluso al quinto posto in modalità Stableford con 92 punti dopo tre giornate a The Links, Dye Fore e Teeth of the Dog, i gioielli disegnati da Pete Dye a Casa de Campo. L’evento, uno dei più importanti nel settore amatoriale, è stato organizzato dalla Federazione Dominicana di Golf.

“Giocare a Teeth of the Dog è stata un’esperienza molto bella, è un ottimo campo da golf. I tre che ho scoperto qui sono impressionanti. È una destinazione per il golf che consiglio vivamente perché Casa de Campo ha tutto. Sottolineo il servizio che forniscono, loro sono in ogni dettaglio e questa è la chiave per quelli di noi che vengono a godersi questo posto”, ha dichiarato Agüero una volta terminata la manifestazione.

Al concorso hanno partecipato più di 150 giocatori, ma la scena se l’è presa il Kun, come il web conferma ampiamente!