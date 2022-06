Ipswich Town, nuova maglia per la stagione 2022/23: Ed Sheeran protagonista del video promozionale

L’Ipswich Town ha presentato la sua nuova maglia ufficiale della stagione 2022/2023. A presentarla e a promuoverla ci ha pensato il cantante 31enne e star internazionale, Ed Sheeran, noto tifoso dei TractorBoys e sponsor ufficiale del club ancora per un altro anno. Sul kit maschile e femminile della squadra è presente il logo del suo Mathematics Tour.

Sheeran, a cui hanno dedicato la maglia numero 17, ha presentato il nuovo kit con un video promozionale sui social in cui compare per un cameo anche il pugile dei pesi massimi Fabio Wardley.

La divisa casalinga rende omaggio alla maglia indossata dall’Ipswich 30 anni fa in occasione della promozione in Premier League. Nel corpo principale figura un design triangolare basato sull’iconico Cobbold Stand a Portman Road. La maglia da trasferta rossa, invece, omaggia la recente reunion del club con Umbro e si ispira alla maglia del 1995. All’interno del colletto una scritta recita: “Running Towards Adversity”, “Correre verso le avversità”. Su Instagram ecco alcune foto delle nuove maglia con Ed Sheeran sponsor e modello d’eccezione.