La Federazione iraniana si sarebbe opposta ritenendo la posizione del presidente illegale e senza valore giuridico

Francesco Lovino Redattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 11:32)

Continua a tenere banco il caso legato all'Iran femminile. Le calciatrici della Nazionale asiatica si sono rese protagoniste nelle ultime settimane di diversi episodi che hanno aperto a molti dibattiti. Dapprima, in occasione della gara inaugurale della Coppa d'Asia, avevano deciso di non cantare l'inno, rifugiandosi in una protesta silenziosa. All'inizio della gara successiva, invece, con un deciso dietrofront, sono tornate a cantare con tanto di saluto militare per la patria.

Trump richiede l'asilo politico, ma la Federazione non è d'accordo Eliminate dalla Coppa d'Asia, le ragazze dell'Iran avrebbero chiesto un intervento delle istituzioni australiane per contare su maggiori garanzie di sicurezza. Difatti, avendo scelto di non cantare l'inno, tanti in patria le hanno etichettate come traditrici e adesso la loro stessa incolumità sarebbe fortemente a rischio. Ecco perché Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha già parlato con il primo ministro australiano affinché dia loro un asilo politico. Sembra che per 5 calciatrici già si fosse trovata una soluzione.

Proprio nel merito, tuttavia, si sarebbe frapposta la Federazione iraniana, ritenendo sbagliato che si tenti di politicizzare lo sport. In sostanza, non sarebbe giusto che Trump si inserisca in questioni lontane dai suoi reali interessi geopolitici. Deve essere la sola Federazione, eventualmente, a capire come e se procedere verso le ragazze. In ogni caso, queste ultime si sarebbero già fatte "perdonare" per il loro gesto, essendo tornate a intonare l'inno.

La furia della Federazione iraniana — Il presidente americano, a detta della Federazione, si è macchiato di "dichiarazioni imprudenti riguardo alle giocatrici della nazionale femminile iraniana". Oltre a ciò, come detto, si tratterebbe di "un chiaro esempio di ingerenza politica nelle questioni calcistiche". Rivolgendosi ad autorità competenti, la Federazione auspica venga presa una posizione a riguardo delle parole proferite da Trump. Il suo, infatti, è un "comportamento inappropriato".

Non avendo mai rilasciato spiegazioni ufficiali sul fatto che non abbiano cantato l'inno, tutto ciò che si dice sulle presunte pressioni del regime alle spalle del loro dietrofront è frutto di illazioni. Occorre, piuttosto, sottolineare che "hanno cantato con orgoglio l’inno della Repubblica Islamica dell’Iran prima dell’inizio delle loro partite" e hanno reso "un saluto militare ai combattenti della Repubblica Islamica".

In conclusione, quelle di Trump sulle calciatrici dell'Iran in disperata ricerca di assistenza e asilo sarebbero "dichiarazioni infondate e illegali", prive di qualsiasi valenza giuridica.

