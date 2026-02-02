L'ex centrocampista del Wrexham ha riconosciuto un noto giornalista verso il quale provava grande rancore e per questo ha deciso di non presentarsi in sala stampa

Mattia Celio Redattore 2 febbraio - 12:34

Protagonista in campo per l'assist decisivo, James McClean ha festeggiato il suo ritorno al Derry come meglio non poteva. L'ex centrocampista del Wrexham (la squadra dell'attore Ryan Reynolds) ha vinto la Supercoppa di Irlanda nella finale contro il Shamerock Rovers, tuttavia al termine della partita ha deciso di non presentarsi in sala stampa, motivo per cui è stato aspramente criticato. Ecco la situazione.

Supercoppa di Irlanda, McClean spiega il suo rifiuto di presentarsi in sala stampa — Sabato sera James McClean ha fatto un ritorno movimentato nel calcio della League of Ireland, facendo notizia sia dentro che fuori dal campo dopo la vittoria per 1-0 del Derry City sullo Shamrock Rovers nella President's Cup, la Supercoppa di Irlanda. Il giocatore si è rivelato decisivo nella finale grazie all'assist per Darragh Markey subito dopo la mezz'ora che permesso al compagno di realizzare il definitivo 1-0.

Nonostante la vittoria, dopo il fischio finale il centrocampista aveva un umore tutt'altro che buono. Secondo i giornali locali, l'ex Wrexham si è rifiutato di prendere parte alla conferenza stampa a causa della presenza del giornalista del Sunday Times Paul Rowan. Motivo per cui si è limitato a parlare solo con i media locali di Derry.

La scelta ha suscitato diverse critiche verso il classe '89 che, in seguito, ha reso pubblico il motivo che lo ha spinto a prendere tale decisione: "Vorrei chiarire una cosa, perché alla gente piace pubblicare notizie senza i fatti che le sostengono - ha dichiarato il 36 enne - Mi sono rifiutato di fare conferenza stampa mentre Paul Rowan era nella stanza, ho avuto qualche parola scelta, comprensibilmente, nei suoi confronti".

Il disaccordo tra lui e il giocatore di Derry è nato in seguito ai commenti fatti da McClean dopo il pareggio dell'Irlanda con l'Austria nel 2017, quando sia il giocatore irlandese che Martin O'Neill avevano criticato pubblicamente la prestazione dell'arbitro, tanto da definirlo "il dodicesimo uomo" degli austriaci. Poco dopo, Paul Rowan riferì sul Times che la FIFA stava indagando sui commenti. Una scelta che a McClean non è mai andata giù e che questo nutre ancora oggi rancore.