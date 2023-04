Irlanda del Nord, 282 abitanti: il Loughgall di Armagh, la città di A più piccola del mondo

Il Loughgall FC, società nordirlandese che quest’anno ha disputato la NIFL Championship (equivalente della Serie B italiana), è stato promosso in prima divisione e l’omonima città è diventata la più piccola d’Europa ad avere una squadra in una massima serie. Ci vivono solo 282 persone. Un record a tutti gli effetti.

“The smallest settlement in Europe with a top flight team” (“Il più piccolo insediamento in Europa con una squadra di alto livello”), come scritto sui social dai Villagers.