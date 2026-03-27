Irlanda del Nord e Irlanda: i Mondiali sono ancora un tabù per entrambe

Ancora niente qualificazioni ai Mondiali per le nazionali Irlandesi. L'ultima partecipazione dell'Eire risale al 2002, mentre quella dell'Irlanda del Nord al1986

Gianmarco Inguscio Collaboratore 27 marzo - 13:32

È un triste epilogo quello che ha colpito l'Irlanda e l'Irlanda del Nord nelle sfide dei playoff valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Calcio: entrambe le nazionali, infatti, sono state eliminate rispettivamente da Repubblica Ceca e Italia. Il primo match era terminato con il punteggio di 2-2 nei minuti regolamentari e anche dopo i tempi supplementari. Decisivi sono stati i tiri dagli undici metri, che hanno visto l'Eire uscire dal campo sconfitti.

Ma se alla "Fortuna Arena" di Praga la partita è durata oltre i 120', in Italia, al "New Balance Arena" di Bergamo non sono stato superati i 90'. Il motivo è presto detto: la nazionale allenata da Gennaro Gattuso arpiona il vantaggio nella ripresa, e consolida il risultato poco primo dello scadere. Sebbene l'Irlanda del Nord non abbia sfigurato, anzi, abbia dimostrato di affrontare gli avversari italiano con determinazione e spirito d'iniziativa, non ha potuto fare altro che arrendersi. Dunque, entrambe le nazionali Irlandesi non riescono ancora una volta ad accedere ai Mondiali.

Irlanda del Sud: l'ultima apparizione del Mondiale è datata 2002 — La Repubblica d'Irlanda non gioca una partita valida per i Mondiali dal 2002. Il digiuno dura da diverse annate, ma la voglia di sfatare il tabù è sicuramente da annotare. Proprio durante i gironi di qualificazione, la nazionale irlandese ha conquistato il secondo posto nel Gruppo F, alle spalle del Portogallo e dinanzi a Ungheria e Armenia. Il sogno sembrava alla portata di mano, ma la sconfitta rimediata contro la Repubblica Ceca è stata fatale per il prosieguo del proprio cammino.

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Nell'ultima edizione del 2002 - quella disputata in Corea del Sud e Giappone - la Repubblica Irlandese era stata eliminata ai quarti di finale, ma solo ai calci di rigore contro la nazionale Spagnola. Ora, nel 2026, è sfumata un'opportunità importante, ma la sensazione è che l'irlandesi possano tornare a lottare per una qualificazione più che meritata.

Irlanda del Nord: Ultimo Mondiale? Soltanto nel 1986 Sono passati quarant'anni dall'ultima partecipazione ai Mondiali. L'Irlanda del Nord ha disputato l'ultima partita del torneo nel lontano 1986 nell'edizione disputata in Messico. Da quel momento la nazionale ci è andata vicina proprio nella partita contro l'Italia. Un match che avrebbe significato molto per la storia della nazionale irlandese che da diverse generazioni, prova a conquistare una qualificazione, ma senza riuscirci. Sogno sfumato dunque, ma vietato mollare la presa per le prossime edizioni.