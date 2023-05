Irlanda, il Cork City è alla ricerca di un nuovo allenatore: sono aperte le candidature via e-mail!

Si può inviare la propria candidatura per diventare il nuovo allenatore del Cork City . Questo il curioso recruiting avviato dal club irlandese, fondato nel 1984. Il Cork City, soprannominato " Rebel Army ", milita nella Premier Division , dopo la promozione ottenuta la scorsa stagione con il primo posto nella First Division .

L'avvio di stagione, però, non è stato per nulla positivo nel massimo campionato irlandese. Dopo 14 giornate il Cork City si trova al penultimo posto con 9 punti, ultimo l' UC Dublin a quota 6. Le recenti prestazioni negative e gli scarsi risultati in campo (5 ko consecutivi) hanno aggravato la classifica della squadra. Dopo un colloquio con la dirigenza del club, il tecnico Colin Healy (170 presenze in campionato da giocatore con il Cork City) si è dimesso e lasciato il ruolo con effetto immediato.

Intanto, ha destato particolare curiosità la scelta del club di ingaggiare la nuova guida tecnica della prima squadra tramite un annuncio sul proprio sito ufficiale. Come si legge nella nota, le candidature dovranno essere " inviate entro e non oltre le 17 di lunedì 15 maggio ".

Il Cork City ha fornito i requisiti indispensabili per potersi candidare per il ruolo di primo allenatore della squadra: possesso di una Licenza Pro UEFA valida (o equivalente) o attuale partecipazione al corso Licenza Pro UEFA; esperienza manageriale rilevante nella SSE Airtricity League of Ireland o livello simile; capacità di lavorare con il Direttore Sportivo del club per reclutare nuovi giocatori e integrarli nella rosa della prima squadra; conoscenza completa della League of Ireland e dei campionati locali; forti capacità comunicative, di leadership e interpersonali e capacità di lavorare e collaborare con tutte le aree del club.