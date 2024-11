Islanda, si dimette l’allenatore Åge Hareide

Si dimette Åge Hareide dalla panchina della nazionale dell'Islanda, su cui sedeva dall'aprile 2023; la nazionale islandese tornerà a giocare a marzo per gli spareggi di Nations League contro il Kosovo

Michele Bellame 25 novembre 2024 (modifica il 26 novembre 2024 | 00:29)

L'Islanda si prepara ad affrontare lo spareggio per mantenere il posto nella Lega B della Nations League, il 20 e 23 marzo contro il Kosovo, ma lo farà con un nuovo commissario tecnico. Åge Hareide, infatti, ha deciso di dimettersi dalla sua posizione. Il 71enne norvegese aveva preso il posto di Arnar Þór Vidarsson nell'aprile 2023 e ha allenato la squadra in 19 partite, ottenendo 7 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte.

Si dimette il CT dell'Islanda: si cerca un nuovo allenatore — "La Federazione calcistica islandese (KSÍ) ringrazia Åge per il suo impegno e gli augura il meglio per il futuro", si legge nel comunicato ufficiale. "Abbiamo già avviato la ricerca per un nuovo allenatore. Voglio esprimere la mia gratitudine ad Åge per il suo lavoro e augurargli ogni bene. Durante il suo mandato, molti giocatori hanno fatto importanti progressi e sono pronti a essere protagonisti della Nazionale in futuro. Lavoreremo intensamente nelle prossime settimane per trovare il nuovo allenatore", ha dichiarato il presidente Þorvaldur Örlygsson.

Inoltre, l'ormai ex ct Hareide ha commentato: "Mi sono divertito con la nazionale islandese, ma credo che sia arrivato il momento giusto per fare un passo indietro. Il futuro della squadra è promettente, con tanti giovani talentuosi che cresceranno e assumeranno ruoli di leadership. Auguro il meglio alla Nazionale e al calcio islandese per il futuro". Il norvegese stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale islandese nella primavera dell'anno scorso.

Hareide ha una lunga carriera da allenatore, ed aveva già guidato in passato altre nazionali: oltre all'Islanda, ha guidato la sua Norvegia fra il 2003 ed il 2008, e la Danimarca tra il 2015 ed il 2019. Tutta la sua storia, sia da giocatore che da allenatore, si svolge nel nord Europa: fatta eccezione per la parentesi negli anni ottanta al Manchester City e Norwich City in Inghilterra, Hereide ha giocato ed allenato in Svezia, Norvegia e Danimarca, vincendo, nelle ultime tre nazioni, sia coppe nazionali che campionati.