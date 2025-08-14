Fondata solo nel 2021, le Isole Marshall non sono riconosciute dalla FIFA, tuttavia questo venerdì faranno il loro debutto ufficiale nel calcio professionistico. Primo grande passo per la storia del calcio oceanico.

Mattia Celio Redattore 14 agosto - 16:58

Il calcio è senz'altro uno degli sport più popolari al mondo. Indipendentemente da quanto venga praticato, non esiste paese in cui non ci siano atleti o persone che corrono dietro ad un pallone. Un discorso diverso, fino a poco tempo fa, si poteva fare per le Isole Marshall, per molto riconosciuto come l'unico paese membro delle Nazioni Unite senza una squadra nazionale di calcio. Ma adesso, qualcosa è cambiato.

Il debutto delle Isole Marshall negli Stati Uniti — Questa piccola isola oceanica sta vivendo una vera e propria favola. Non fa parte né dell'Oceania (OFC), né della FIFA ma, nonostante ciò, tra pochi giorni farà il suo debutto ufficiale nel mondo del pallone. Di preciso, questo fine settimana nella Outrigger Challenge Cup.

Il calcio non faceva parte della cultura sportiva locale, poiché sport come il baseball o il basket erano più profondamente radicati in una nazione composta da cinque isole, 29 atolli e circa 40.000 persone. Inoltre, la Federazione calcistica delle Isole Marshall (MISF) è stata creata solo nel 2021 da Shem Livai, motivato dall'interesse di suo figlio per il calcio. La federazione, la cui sede si trova a Majuro, è composta per lo più da volontari, molti dei quali con sede nel Regno Unito e il calcio maschile e femminile (compreso il futsal) è stato introdotto nelle scuole dell'arcipelago, formando allenatori e aggiungendo questo sport alle opzioni sportive insieme alla pallavolo e al basket.

Il debutto della compagine oceanica, guidata dall'allenatore Lloyd Owers, avverrà questo fine settimana nel Outrigger Challenge Cup, che si terrà a Springdale in Arkansas (Stati Uniti). Oltre alle Isole Marshall ci saranno anche la squadra U-19 di Turks & Caicos, le Isole Vergini americane e Ozark United. La federazione sottolinea che questo torneo non rappresenta solo un'opportunità competitiva, ma anche un modo per fare un passo decisivo verso il riconoscimento internazionale.

"Speriamo che questa partita metta le Isole Marshall sulla mappa, perché molte persone non sanno nemmeno dove si trovano - ha dichiarato Justin Walley, assistente allenatore delle Isole Marshall - Penso che abbiamo puntato i riflettori sul nostro paese, che è qualcosa che merita, e questa è una delle cose che sono sicuro che stiamo portando via da tutto questo".