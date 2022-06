Istanbul, derby a colpi di mercato: Ndombele-Galatasaray e Cabral-Besiktas

Tanguy Ndombele sempre più vicino al Galatasaray. Per il centrocampista francese che ha un valore di 30 milioni di euro sul mercato, c'è un principio di accordo fra il Tottenham, dove ha deluso, e il club di Istanbul. Operazione da perfezionare sul tema dell'ingaggio al giocatore.

A Istanbul c'è la risposta di mercato da parte del Besiktas. Il club bianconero è molto interessato a Jovane Cabral e avrebbe offerto 2.5 milioni di euro per l'attaccante dello Sporting Lisbona che ha giocato in questa stagione in prestito alla Lazio. I portoghesi vorrebbero però incassare tra i 5 e i 6 milioni di euro.