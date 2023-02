Istanbul, derby di mercato per Fabio Borini: il Besiktas sorpassa il Fenerbahce…

Il contratto di Fabio Borini, ex giocatore di Roma, Milan e Verona, scade nel gennaio 2023 ma in questi giorni il suo attuale club, il Fatih Karagumruk, potrebbe già cederlo.

Per una cessione immediata del giocatore emiliano, il Fatih Karagumruk chiede 2.5 milioni di euro. In caso di accordo con il Besiktas, passerà ai bianconeri. Altrimenti potrebbe tornare in pole il Fenerbahce. I tifosi del Fenerbahce se lo immaginavano già come nella foto grande qualche giorno fa...