James Rodriguez fa sognare l’Everton: “Il mio ciclo al Real è concluso”

Invitato su Twitch a commentare Argentina-Colombia, James Rodriguez ha smentito le voci sul suo ritorno al Real Madrid.

James Rodriguez s arà sicuramente l'oggetto del desiderio di molti club in questa sessione di mercato estivo.

Il fantasista colombiano nelle ultime ore è stato accostato a molti club importanti come Milan, Liverpool ed Everton, ultima squadra in cui il Real Madrid lo ha mandato in prestito, e proprio i Tofees ora sognano di poterlo abbracciare presto.