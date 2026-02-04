James Rodriguez vola negli Stati Uniti: l’ex Real firma con il Minnesota

Mondiali in Brasile nel 2014: James Rodriguez, in poche partite, mostra a tutto il mondo il suo reale valore. Un talento, che nel gol al volo contro l'Uruguay, ha portato tutti gli amanti del calcio ad amarlo. La sua storia, da lì a breve, è diventata più simile ad un racconto finale, che ad una prima pagina di una favola magnifica. Il colombiano è passato al Real, al Bayern - ma non è più riuscito a trovare quella magia di quel periodo: tutto poi, è andato in salita. L'esperienza in Grecia all'Olympiacos e poi il Brasile. Ora, dopo un breve periodo in Messico, è pronto a ripartire: James Rodriguez è un nuovo giocatore del Minnesota United. Proverà a portare il suo talento negli Stati Uniti, in quelle che saranno le sue ultime esperienze da calciatore.