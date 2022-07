Javi Moreno continua a fare il Mister: panchina del Tarazona, in Aragona si fidano di lui…

L’ex attaccante milanista è il nuovo tecnico dell’SD Tarazona, squadra di un piccolo comune situato nella comunità autonoma dell'Aragona

Davide Capano

I calciofili più incalliti lo ricordano per le due reti in tre minuti nella finale di Coppa Uefa 2001 persa dall’Alavés di Cosmin Contra e Jordi Cruyff contro il Liverpool ai supplementari al Westfalenstadion di Dortmund.

Mandatory Credit: Gary M. Prior/ALLSPORT

I tifosi del Milan per i nove gol e due assist in 27 presenze nella stagione 2001-2002, quella iniziata con Fatih Terim in panchina e poi conclusa con Carlo Ancelotti, e prestazioni un po’ al di sotto delle aspettative estive.

Mandatory Credit: Phil Cole /Allsport

Javi Moreno, “proprio lui” esclamerebbe Sandro Piccinini, è il nuovo allenatore dell’SD Tarazona, squadra della Segunda División RFEF, la quarta categoria del campionato spagnolo di calcio, la più bassa a livello semiprofessionistico.

L’ex attaccante tra le altre, di Atletico Madrid e Real Saragozza, è molto entusiasta dell’avventura appena iniziata, come testimoniato nel corso della presentazione ufficiale.

Uno dei protagonisti della Supercoppa spagnola conquistata proprio dal Real Saragozza nel 2004 sul Valencia di mister Claudio Ranieri torna in Aragona per rilanciare la carriera in panchina e lavorare sodo affinché i tifosi del Tarazona si sentano orgogliosi del loro team.

Il 47enne Javi Moreno ha già esperienza sulle panchine del calcio aragonese. Senza andare oltre, nella stagione 2020/2021 ha salvato l’Ejea dalla discesa nella Tercera División RFEF. Questo gli è valso la firma per il Badalona lo scorso ottobre, anche se non è riuscito a evitare la retrocessione. Ora un’altra pagina da scrivere per El Ratón (“Il Topo”), soprannome che gli venne dato da giocatore per la sua dentatura sporgente.