Jefferson Farfán si ritira dal calcio: “È giunto il momento di chiudere…”

Jefferson Farfán ha confermato il suo addio al calcio. Il campione di calcio peruviano dell'Alianza Lima ed ex nazionale peruviano si ritira dal calcio dopo un 2022 difficile a causa dell'aggravarsi dell'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dal campo per quasi tutta la stagione di Prima Lega, riuscendo a giocare solo pochi minuti nelle ultime partite con l'Alianza Lima, squadra con cui ha conquistato due volte il campionato.

"Gli anni passano e ci sono così tanti ricordi incredibili di una vita facendo quello che amo di più: giocare a calcio", dice la prima parte del video emozionante che ha pubblicato sui suoi social network. “Mi viene in mente il mio esordio in Alianza, la mia partenza per l'Europa, 4 titoli in Olanda. Aprendo la strada nella dura Bundesliga dove per più di sette anni della mia vita ho potuto giocare contro i migliori al mondo”, dice Jefferson con voce malinconica.