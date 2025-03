Jerome Boateng, la procura di Monaco ha archiviato le accuse di violenza sulla ex fidanzata

Dall'inferno al paradiso: il caso Jerome Boateng

La vicenda è più complessa di quel che sembra. Ripercorrendo passo dopo passo, nel 2021, Jerome Boateng era stato accusato di violenza sulla ex fidanzata, Kasia Lenhardt, morta suicida nel febbraio 2021. Il tedesco era già stato processato per aggressione, percosse ed insulti e condannato a pagare 1,2 milioni di euro di danni nel novembre 2022. In seguito la sua pena è stata ridotta in appello. Dopo diversi anni di indagini, la procura di Monaco di Baviera ha deciso di archiviare le accuse di violenza per mancanza di prove. Ora il tedesco, ex campione del mondo nel 2014, può tornare a sorridere e può finalmente riprendere la sua vita in mano.