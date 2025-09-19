Jerome Boateng si ritira a 37 anni: l’annuncio con un video sui social

Nei migliori anni della sua carriera, Jerome Boateng è stato indubbiamente uno dei difensori più solidi del panorama internazionale. Cresciuto nell' Hertha Berlino e poi affermatosi nell' Amburgo , il difensore tedesco si è consacrato definitivamente al Bayern Monaco , dopo una fugace parentesi al Manchester City . Con i bavaresi ha vinto 9 volte la Bundesliga, 5 volte la Coppa di Germania, 2 volte il Mondiale per Club e 2 volte la Champions League, centrando in entrambe le occasioni il Triplete.

Jerome Boateng è stato un pilastro anche della Nazionale tedesca, formando con Mats Hummels una della coppie difensive più forti degli ultimi decenni. Con la Germania ha vinto il Mondiale nel 2014 da grande protagonista. Dopo il passaggio al Lione e un semestre alla Salernitana , ha trascorso l'ultima stagione in Austria, al LASK Linz , con cui ha rescisso il contratto ad agosto.

"Ho giocato a lungo, per grandi club, per il mio Paese. Ho imparato, vinto e perso. Il calcio mi ha dato molto. Ora è il momento di andare avanti. Non perché devo, ma perché sono pronto", recita Boateng nel video condiviso suo social. "Sono grato per tutto. Per le mie squadre, i tifosi e le persone che mi hanno sostenuto. Soprattutto, la mia famiglia e i miei figli, che sono sempre stati lì per me".