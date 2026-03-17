Dopo i numeri impressionanti con i Lions, il colombiano ha deciso di abbracciare il ricco calcio saudita. Da quel momento è diventato irriconoscibile.. e non solo sul campo

Mattia Celio Redattore 17 marzo - 12:24

Come spesso succede, nella carriera di un giocatore, qualunque sport sia, conta molto anche la mentalità. Un giocatore può essere forte quanto vuole ma senza la mentalità giusta è molto difficile andare lontano. Molti hanno avuto modo di imparare questa lezione, per altri invece si è rivelato un compito più arduo. Ultimo di questo gruppo è l'attaccante colombiano Jhon Duran.

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Jhon Duran, quattro squadre in un anno: il Mondiale è a rischio — Per essere un buon giocare non è sufficiente avere buone doti atletiche, bisogna avere anche, e prima di tutti, una buona mentalità. Jhon Duran, attaccante colombiano classe 2003, è l'ultimo di quel gruppo di giocatore che rischia di vedere andare a rotoli una carriera per le questioni fuori dal campo. Il 22 enne, infatti, nell'arco di un anno e mezzo ha cambiato ben 4 club e adesso rischia seriamente di vedere il Mondiale da casa sua.

Cresciuto nell'Envigado, nel 2022 si trasferisce ai Chicago Fire dove grazie alle sue ottime prestazioni viene notato dai grandi club europei. Ad avere la meglio alla fine è l'Aston Villa. Con i Lions mette a segno numeri eccezionali nella prima metà della stagione: 12 gol in 28 partite. Numeri impressionanti che lo portano ad essere considerato uno dei giovani più promettenti del calcio colombiano. Tuttavia, il suo trasferimento all'Al Nassr cambia tutto.

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Nel gennaio 2025 si trasferisce, appunto, al club saudita. Una cessione che lascia deluso Unai Emery: "Ci sono giocatori disposti a restare, a impegnarsi con il club e a lottare per i nostri obiettivi. Altri, invece, preferiscono semplicemente andarsene”. Disse il tecnico all'epoca. Con il Club Globale i numeri sono discreti: 12 reti in 18 partite, ma a segnare la sua esperienza in Arabia Saudita sono le questioni fuori dal campo: "È andato a negoziare con un altro club senza permesso. Se fosse rimasto all'Al Nassr, avremmo preso provvedimenti molto seri nei suoi confronti”, dichiarerà Al Majed, presidente del club.

Dall'Arabia Saudita si trasferisce in Turchia, al Fenerbahçe in prestito. Qui il suo contributo offensivo cala drasticamente: appena 5 gol e 3 assist. "Se avessimo tenuto Duran, avremmo tradito la squadra", ha dichiarato Sadettin Saran, presidente del club turco. Lo scorso febbraio ha trovato una nuova sistemazione allo Zenit San Pietroburgo dove, fino ad ora, ha realizzato solo una rete in 4 presenze. Un'esperienza che insegna, appunto, che a volte il vero avversario è più vicino di quanto si possa pensare.

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