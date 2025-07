La volontà del portoghese è quella di tornare a Lisbona, ma non sa se è possibile farlo fin da subito per via dei costi d'ingaggio

Filippo Montoli 6 luglio - 11:30

Joao Felix ha parlato alle tv locali del suo desiderio di tornare al Benfica, dove tutto è iniziato per il fantasista portoghese. Le dichiarazioni sono state rilasciate poche ore dopo i funerali di Diogo Jota, a cui anche Felix ha preso parte. La squadra di Lisbona è interessata a riportare l'ancora solo 25enne a casa. Il nodo da superare rimane però l'ingaggio, troppo alto per Le Aquile, che dispongono di un salary cap di 4 milioni all'anno. Il prezzo del cartellino di circa 30 milioni non sarebbe invece un problema.

Joao Felix e l'amore incondizionato per il Benfica — Il portoghese sembra non trovare più pace e il continuo cambiare squadra ne è un chiaro sintomo. Da quando ha lasciato l'Atletico Madrid nel gennaio del 2023 ha giocato per quattro squadre diverse. Spesso la soluzione può essere quella di tornare dove tutto ha avuto inizio e soprattutto dove c'è qualcuno con cui si è stati bene. È il caso del tecnico del Benfica Bruno Lage, uno dei principali motivi per cui Felix farebbe subito e volentieri le valigie per Lisbona: "La presenza di Bruno Lage come allenatore, che conosco e che è stato importante nella mia carriera, rafforza la mia decisione di voler tornare al Benfica. È lì che in questo momento mi sento più incline ad andare. Sento il bisogno di stare a casa e il Benfica è una delle idee che ho adesso in mente".

Qui arriva anche la dichiarazione d'amore per la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta: "Tutto il mondo sa che il Benfica è la mia squadra del cuore. È casa mia. Un giorno tornerò. Non so se ora o tra qualche anno, ma se fosse adesso sarei molto felice. Le opzioni sono due: o rimango in Inghilterra o torno al Benfica".

L'ultima stagione tra Chelsea e Milan Ancora di proprietà del club londinese, ha iniziato la scorsa stagione proprio con i Blues, dove sembrava poter rientrare tra le prime scelte di Enzo Maresca. Subito in gol alla prima giornata, fa subito però perdere le sue tracce, arrivando a giocare e bene solo in Conference League. Segna 4 gol in 5 partite. A gennaio passa in prestito al Milan. Anche qui esordio promettente con gol alla Roma in Coppa Italia, ma poi poco e niente. Ritrova il gol solo alle ultime due giornate e chiude l'esperienza in rossonero con 3 reti e 1 assist.