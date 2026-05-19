Joao Pedro dopo una buona stagione con il Chelsea commenta con delusione l’esclusione dalla lista del Brasile per il Mondiale
Marcelo pazzo di gioia per la convocazione di Neymar con il Brasile
Attraverso i propri profili social, Joao Pedro ha raccontato tutta la sua amarezza per l’esclusione dalla lista del Brasile in vista del prossimo Mondiale. L’attaccante del Chelsea ha spiegato di aver lavorato con il massimo impegno per inseguire la convocazione, senza però riuscire a conquistare un posto nella selezione guidata da Carlo Ancelotti. Nonostante la delusione, il giocatore ha scelto di mantenere serenità e fiducia, sottolineando come successi e momenti difficili facciano parte del calcio, prima di mandare il proprio sostegno alla Nazionale brasiliana nella corsa al sesto titolo mondiale.
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Le dichiarazioni di Joao PedroLE PAROLE DEL BRASILIANO PER LA MANCATA CONVOCAZIONE - "Ho fatto il massimo per cercare di andare al Mondiale. Purtroppo non è stato possibile realizzare questo sogno di difendere il mio paese in un Mondiale. Gioie e frustrazioni fanno parte del calcio. D'ora in poi auguro buona fortuna a tutti che sono li e di fare il meglio per la nostra nazione"
L’assenza di Joao Pedro dalla lista del Brasile per il Mondiale ha sorpreso molti addetti ai lavori, soprattutto alla luce della concorrenza e della presenza di Neymar tra le scelte del commissario tecnico. L’attaccante del Chelsea ha vissuto una stagione di alto livello, chiusa con numeri importanti tra gol e assist, confermandosi uno dei protagonisti della squadra londinese. Le sue prestazioni avevano alimentato le aspettative di una possibile convocazione per la rassegna iridata, anche considerando le recenti presenze con la Seleção nelle amichevoli preparatorie. Nonostante ciò, il suo percorso con la nazionale resta ancora a secco di reti nelle apparizioni finora accumulate.
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La chiamata del BarcellonaPer Joao Pedro potrebbe però aprirsi una nuova opportunità sul mercato, con il Barcelona da tempo interessato al suo profilo in vista della possibile successione a Robert Lewandowski. Il club catalano, infatti, sta valutando rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione e il brasiliano del Chelsea resta uno dei nomi seguiti con attenzione. L’assenza dal Mondiale potrebbe inoltre incidere sul suo valore e sulla visibilità internazionale, favorendo eventuali trattative con il Chelsea e rendendo la pista blaugrana potenzialmente più accessibile.
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