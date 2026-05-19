Attraverso i propri profili social, Joao Pedro ha raccontato tutta la sua amarezza per l’esclusione dalla lista del Brasile in vista del prossimo Mondiale. L’attaccante del Chelsea ha spiegato di aver lavorato con il massimo impegno per inseguire la convocazione, senza però riuscire a conquistare un posto nella selezione guidata da Carlo Ancelotti. Nonostante la delusione, il giocatore ha scelto di mantenere serenità e fiducia, sottolineando come successi e momenti difficili facciano parte del calcio, prima di mandare il proprio sostegno alla Nazionale brasiliana nella corsa al sesto titolo mondiale.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

LONDRA, INGHILTERRA - 17 AGOSTO: Joao Pedro del Chelsea contrasta Maxence Lacroix del Crystal Palace durante la partita di Premier League tra Chelsea e Crystal Palace allo Stamford Bridge il 17 agosto 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Le dichiarazioni di Joao Pedro

"Ho fatto il massimo per cercare di andare al Mondiale. Purtroppo non è stato possibile realizzare questo sogno di difendere il mio paese in un Mondiale. Gioie e frustrazioni fanno parte del calcio. D'ora in poi auguro buona fortuna a tutti che sono li e di fare il meglio per la nostra nazione"

L’assenza di Joao Pedro dalla lista del Brasile per il Mondiale ha sorpreso molti addetti ai lavori, soprattutto alla luce della concorrenza e della presenza di Neymar tra le scelte del commissario tecnico. L’attaccante del Chelsea ha vissuto una stagione di alto livello, chiusa con numeri importanti tra gol e assist, confermandosi uno dei protagonisti della squadra londinese. Le sue prestazioni avevano alimentato le aspettative di una possibile convocazione per la rassegna iridata, anche considerando le recenti presenze con la Seleção nelle amichevoli preparatorie. Nonostante ciò, il suo percorso con la nazionale resta ancora a secco di reti nelle apparizioni finora accumulate.

Caricamento post Instagram...

La chiamata del Barcellona

Perpotrebbe però aprirsi una nuova opportunità sul mercato, con ilda tempo interessato al suo profilo in vista della possibile successione aIl club catalano, infatti, sta valutando rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione e il brasiliano delresta uno dei nomi seguiti con attenzione. L’assenza dalpotrebbe inoltre incidere sul suo valore e sulla visibilità internazionale, favorendo eventuali trattative con ile rendendo la pista blaugrana potenzialmente più accessibile.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365