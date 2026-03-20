Joey Barton è in galera: il giudice gli ha negato la libertà su cauzione

L'ex calciatore del City è in prigione in attesa dell'udienza per aver aggredito una persona

Federico Iezzi Collaboratore 20 marzo - 19:00

Joey Barton, ex calciatore di Manchester City e Newcastle, è in custodia cautelare a seguito di una presunta aggressione avvenuta vicino ad un golf club. Oggi il giudice gli ha negato la libertà su cauzione e l'ex calciatore è attualmente in attesa dell'udienza presso la Crown Court di Liverpool.

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Joey Barton è in galera. Il giudice nega la libertà su cauzione — Custodia cautelare per Joey Barton, ex giocatore fra le altre di Manchester City, Newcastle e QPR, a seguito di una presunta aggressione. I fatti sono avvenuti fuori da un golf club di Liverpool: il Huyton and Prescot Golf Club, nel Merseyside. Barton e un'altra persona sarebbero responsabili di aver aggredito tale Kevin Lynch di 51 anni. Secondo quanto è stato riferito al tribunale, Lynch aveva bevuto con Barton e Gary O'Grady al bar del club e poco dopo si sarebbe verificata quella che il pubblico ministero ha definito una "accesa discussione".

Dei testimoni avrebbero poi visto il 51enne mentre veniva preso a calci e pugni con Barton che gridava : "Avresti dovuto comportarti meglio". Attualmente le indagini sono in corso e la polizia è alla ricerca di filmati. Nel frattempo, però, Barton è in custodia cautelare, ha chiesto la libertà su cauzione e gli è stata negata.

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Dal Manchester City al Burnley — Barton, nativo di Liverpool, è stato a lungo un volto noto del calcio inglese. Ha iniziato con le giovanili del City e ha esordito con la maglia dei Citizens da professionista, arrivando poi a giocare ben 150 partite con la squadra di Manchester. Si è poi trasferito al Newcastle United per 5,8 milioni di sterline nel luglio 2007, prima di passare al Queens Park Rangers nell'agosto 2011. Nella stagione seguente ha cambiato campionato ed è andato in prestito al Marsiglia. Dal 2013 al 2015 ha vestito i colori del Queen Park-Rangers per poi passare al Burnley e contribuire alla promozione dei The Clarets in Premier Leauge. Ha poi vissuto una brevissima esperienza in Scozia, ai Rangers. La sua stagione si è interrotta dopo sole otto partite a causa di una lite con il compagno di squadra Andy Halliday e l'allenatore Mark Warburton. Ha concluso la sua carriera con una ultima annata al Burnley.

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