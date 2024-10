Jorge Valdivia denunciato dalla sua tatuatrice: è accusato di stupro

Jorge Valdivia, ex stella del Cile, è stato denunciato dalla sua tatuatrice ed è accusato di stupro. Rimarrà in carcere fino alla conclusione delle indagini.

Jorge Valdivia nei guai. L'ex stella della Nazionale cilena è stata arrestata con l’accusa di stupro nei confronti di una donna. L'ex calciatore rimarrà in carcere fino alla conclusione delle indagini. A denunciare l'accaduto è stata la sua tatuatrice, come riferito dai media locali.

Jorge Valdivia in carcere: accuse di stupro dalla sua tatuatrice

Il 41enne, leggenda del calcio cileno e membro della "Generazione d'Oro" che ha regalato al Cile due Copa America consecutive nel 2015 e nel 2016, è stato arrestato dopo essere stato denunciato per stupro dalla sua tatuatrice. Il Tribunale di Santiago ha emesso una sentenza di carcerazione preventiva. Valdivia attualmente lavora come commentatore sportivo per radio e tv.