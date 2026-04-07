José Mourinho, al termine della gara tra Casa Pia e Benfica, ha ribadito la mancanza di carattere di alcuni dei suoi calciatori. Nonostante abbiano controllato la partita, sono mancati di cinismo e personalità.

Francesco Lovino Redattore 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 12:20)

L'ultimo pareggio per 1-1 tra Casa Pia e Benfica ha fatto infuriare José Mourinho. L'allenatore portoghese, pur consapevole delle qualità tecniche della sua squadra, non avverte quella predisposizione a vincere le partite. Malizia, carattere o leadership sono parti fondamentali dello sport. In assenza di essi, si fa fatica ad andare lontano.

Mourinho non ci sta: "Non vi alleno più!" È stato il nono pareggio in campionato per la formazione allenata da Jose Mourinho. L'ex Inter non ha gradito come i suoi non abbiano compreso l'importanza della gara che avrebbe garantito loro di essere artefici del proprio destino: "Non solo abbiamo perso due punti, ma anche le nostre ultime possibilità di lottare per il titolo, e non abbiamo più il nostro destino nelle mani per il secondo posto".

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Il portoghese è stato chiaro, alcuni suoi ragazzi non devono più giocare sotto la sua gestione: "In questo preciso momento, ci sono alcuni giocatori che non voglio più vedere in campo. Non voglio più che giochino. (...) Non mi è piaciuta il primo tempo. All'intervallo abbiamo discusso i cambiamenti tattici da apportare, e ho cercato di far capire loro... Perché alcuni a volte sembrano disconnessi dalla realtà, come se non vivessero per il calcio. Feci loro un piccolo calcolo: se non avessimo vinto questo incontro, la difficile ma possibile lotta per il titolo sarebbe finita lì, e non saremmo stati più padroni del nostro destino di arrivare secondi. Era questo che era in gioco."

Paradosso Benfica: nessun ko, ma terzo in classifica — Le occasioni per vincere non sono affatto mancate al Benfica, autore di 18 conclusioni totali nel corso del match. Con un pizzico di determinazione in più, la gara avrebbe potuto condurre a un risultato differente. Ancora Mourinho ha sottolineato per filo e per segno che mancava "quell'energia, quella fame di vittoria di una squadra che gioca molto bene e dà il massimo". Nelle 28 giornate di campionato, il Benfica ha totalizzato 19 vittorie e 9 pareggi.

Le "Aquile" sono l'unica formazione del campionato portoghese che non ha ancora perso nemmeno una gara. Nonostante questo, però, si trovano distanziati per 7 e 2 punti rispettivamente dal Porto e dallo Sporting Lisbona - che ha una partita in meno. Ecco l'amara chiosa dello sfogo di Mourinho: "Nella squadra ci sono certi profili che, indipendentemente dal loro stipendio o titolo, sono affamati di vittoria, e altri che sembrano prendere la vita alla leggera. Questo mi rattrista. Non sono cattive persone, né cattivi professionisti, ma mancano gravemente di carattere".