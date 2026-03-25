Jürgen Klopp, dopo avere svestito i panni di manager del Liverpool, oggi è coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull e per il momento non sembra intenzionato a tornare sulla panchina di un club. L'ex manager del Liverpool nelle ultime settimane è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero o al Real Madrid o all’Atlético Madrid, c'è chi per lui auspica un ritorno ad Anfield Road e addirittura chi lo ha accostato alla nazionale inglese in caso di flop al Mondiale con Tuchel.
La verità del tecnico
Jürgen Klopp e i sogni infranti dei tifosi del Liverpool
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Jürgen Klopp esce allo scoperto—
Jürgen Klopp ci ha tenuto a chiarire la situazione senza fare tanti giri di parole, come sempre. Il tedesco ha parlato chiaro: “Sì, è davvero positivo che ne stiamo parlando… ma quando una notizia è una notizia? Se qualcuno prende un foglietto e scrive qualcosa sopra, diventa automaticamente vero? Come poteva esserci una situazione in cui il Real Madrid mi chiama e mi dice: ‘Jürgen, riesci a crederci?’ con Perez al telefono?".
Poi ha proseguito stizzito: "Non so se dietro ci sia l’intelligenza artificiale o delle persone, ma ormai basta scrivere qualsiasi cosa e poi tocca a me smentire. Dovete disciplinarvi, darvi un codice e smettere di scrivere schifezze. Se il Real Madrid avesse chiamato, lo sapremmo. Non ci hanno chiamato nemmeno una volta, e neanche il mio agente ha ricevuto nulla. Questa storia va avanti da troppo tempo. Mi avete dato anche la panchina dell’Atlético nello stesso momento. Datemi spazio, perché a volte sembra che si scrivano certe cose solo per far parlare”.
Sogni all'ombra di Anfield
Almeno per ora un ritorno di Jürgen Klopp su una panchina è da scongiurare, soprattutto considerando il suo ruolo istituzionale nella Red Bull. Più volte nel corso di questa stagione i tifosi del Liverpool hanno auspicato un suo ritorno sulla panchina dei Reds, anche se l'ipotesi era più una sogno che una speranza concreta. Non è questione di ingratitudine nei confronti di Arne Slot che a Liverpool, sponda rossa, ha riportato la Premier League. E' semplicemente nostalgia dell'uomo che ancora prima di essere manager del club è stato l'anima di un popolo. Nel giorno in cui Momo Salah annuncia l'addio ufficiale al Liverpool, Klopp si toglie dal mercato e almeno per ora, spegne il lumicino di speranza. Ad oggi il suo ritorno al Liverpool, o il suo ingaggio da parte di un altro club sembra un'utopia.
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