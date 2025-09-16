Juventus-Borussia Dortmund, chi ha una rosa più europea? Per i numeri non c’è storia

Juventus-Borussia Dortmund è tra le sfide più interessanti della prima giornata di Champions League. Chi ha più esperienza in campo europeo?.

Gennaro Dimonte 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 18:06)

Juventus e Borussia Dortmund si affrontano all'Allianz Stadium nella prima giornata di Champions League. Sicuramente un esordio complicato ma stimolante per entrambe, con l'obiettivo di provare a centrare le qualificazione agli ottavi direttamente o tramite playoff. Ma chi ha più esperienza in campo europeo tra le rose? Le presenze in questa competizione possono fare la differenza, soprattutto nei momenti di difficoltà. Diamo uno sguardo, reparto per reparto, tra le due squadre.

Juventus-Borussia Dortmund, portieri e difensori a confronto — Guardando i portieri a disposizione delle due squadre, notiamo già una differenza sostanziale. Di Gregorio e Kobel hanno ben 27 partite di distacco in Champions League nonostante il turco abbia un anno in meno dell'italiano. Perin e Meyer hanno praticamente lo stesso numero di match disputati, uno in più per il tedesco.

Spulciando per il secondo reparto, la difesa, possiamo notare che la forbice di presenze in campo europeo si allarga ulteriormente in favore del Borussia Dortmund. Il giocatore con più presenze nella Juventus è addirittura Kalulu (24), ben 41 in meno del grande ex Emre Can. Impietosa la gara dei numeri tra il club italiano e quello della Westfalia: 56-218.

Se poi consideriamo che Rugani è il secondo miglior giocatore della retroguardia per partite giocate (17) allora si possono aprire discorsi sul perchè nei momenti clou della stagione le squadre italiane fanno fatica a compiere il passo decisivo verso il titolo. Il capitano Sule spicca con ben 54 presenze, davanti a Schlotterbeck (32) e i terzini Ryerson (23) e Bensebaini (22). Gatti è l'ultimo giocatore in doppia cifra, 11.

Il centrocampo juventino meglio di quello tedesco — A differenza della difesa, la sfida a centrocampo tra Juventus e Borussia Dortmund è molto più equilibrata ed è in favore dei bianconeri. La qualità ed esperienza dei mediani ed esterni a disposizione di Igor Tudor tiene testa alla staticità dei tedeschi. Nonostante tutto, è Sabitzer a spiccare per presenze (59), McKennie vanta un numero maggiore ai compagni di partite giocate, 33.

Nmecha (20), Ozcan (19) e Gross (13) hanno mostrato una discreta esperienza in questa competizione al pari di Locatelli (21), Koopmeiners (16), Joao Mario (19) e Thuram (11). Considerando gli esterni dei centrocampisti nel 3-4-2-1 dell'allenatore bianconero, i numeri dicono 122-114 per i bianconeri. Sarà quindi lotta aperta all'Allianz Stadium per il predominio della mediana in questa prima giornata di Champions League.

Juventus-Borussia Dortmund, i numeri in Europa degli attacchi — La vera sfida per i tifosi riguarda sempre l'attacco. Juventus-Borussia Dortmund spiccherà sicuramente per qualità davanti unita a tanta gioventù presente in entrambe le rose. Numeri alla mano, i tedeschi sono leggermente davanti (157) rispetto agli italiani (138) ma la sensazione è che in questo caso non sarà un problema per le squadre segnare.

La particolarità delle presenze in Champions League dei giocatori bianconeri sta nel fatto che Openda, nuovo arrivato, e Milik, ormai fuori per infortunio da un anno, siano quelli che hanno giocato di più (28). Poi Conceiçao (24), David (22) e la coppia Yildiz-Zhegrova a 10.

Brandt per il Borussia è l'attaccante e l'atleta del match con più partite in questa competizione, ben 76. Segue Adeyemi a 41 e Guirassy a 18. Beier a 12, i giovani Duranville e Campbell rispettivamente a 9 e 1.

In sostanza, è impietoso il 531-335 con il quale chiudono i tedeschi nel computo totale delle rose. Nonostante i due club siano stabilmente in Champions, ce n'è uno che nettamente più esperienza in questo torneo rispetto all'altro.